Markovič o pozici jedničky: Jsem připravený! Liga mistrů? Nechci jen výhru, ale i postup
Byť je ve 25 letech na brankářské poměry mladičký, v lize v Edenu debutoval Jakub Markovič už před sedmi roky. Od té doby si toho zažil hodně – nepovedenou zkoušku v Mladé Boleslavi, boj o místo v Pardubicích i v Baníku.... A když se konečně stal ligovou jedničkou, vyslyšel volání Slavie. „Řekl jsem si, že půjdu do rizika,“ popisuje v rozhovoru pro deník Sport a web iSport, kde se dotýká své současné pozice i výhledu na Ligu mistrů. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Když usměvavý brankář přišel po dopoledním tréninku v rakouském Kollerschlagu k rozhovoru, ještě mu zřejmě o jeho pozici nikdo nic černé na bílém neoznámil. Jindřich Staněk byl na dovolené po mistrovství světa, na soustředění dorazil talent Nazar Domčak, v mediálním prostoru lítalo jméno Adama Zadražila. Až na tiskové konferenci před novou sezonou potvrdil Jaroslav Tvrdík, že Staněk má svolení v případě nabídky odejít do zahraničí. Jakub Markovič tedy hlásí: „Jsem připraven!“
Vstupujete do sezony jako jednička, nebo alespoň s konkrétnější ideou o své pozici?
„Tak to neberu. Prostě se snažím nabrat kondici, abych měl z čeho čerpat během roku. A v jaké pozici to bude, se uvidí až v prvním kole.“
Minulou sezonu to bylo mezi vámi a Jindrou Staňkem prakticky padesát na padesát, i kvůli jeho zdravotním problémům. Vyhovuje vám tahat se o post jedničky, nebo jste radši, když je hierarchie mezi brankáři jasnější, ustálenější?
„Když to zobecním, musím říct, že jsem radši, pokud znám svou pozici. V momentě, kdy jsem jednička, radši to vím. Když jsem dvojka, alespoň vím, že musím tlačit na jedničku. Ale konkurence je opravdu už tak velká, že musíte v podstatě každý trénink ukazovat, že na to máte. Že máte na to být ve Slavii, máte na to být v kase.“