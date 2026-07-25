Šéf sudích o novinkách: pravidla z mundialu i odtajněná komunikace s VAR. V čem bude tvrdší?
Připravil si prezentaci a na víc než hodinové tiskové konferenci komentoval veškeré změny. „Je jich poměrně hodně,“ připustil Carlos Clos Gómez, španělský předseda komise rozhodčích fotbalové asociace. Chance Liga totiž přebírá od nové sezony většinu pravidlových novinek, které se objevily v praxi už na nedávno skončeném mistrovství světa v Americe. Komise pod novým šéfem zásadně upraví také komunikaci směrem k veřejnosti.
Pochopitelně mluvil anglicky, češtinu po půl roce v Praze ani trochu neovládá. „Omlouvám se, to je opravdu složitý jazyk, ale jakože opravdu náročný,“ usmál se španělský funkcionář Carlos Clos Gómez. Přesto se vždy ujistil, že přítomní novináři všemu rozuměli.
Když se dostal ke slovu, nejprve poděkoval bývalé komisi rozhodčích pod vedením Libora Kovaříka, ale pak se pustil do vysvětlování toho, co chce a bude dělat jinak než oni.
A není toho zrovna málo.
Zajímavá změna nastane u hodnocení výkonů arbitrů. Bývalá komise sdílela každé pondělí komuniké, ve kterém se zaměřila na čtyři vybrané situace posledního kola. K nim připojila vlastní komentář a verdikt, jestli byly posouzené správně, či nikoliv.
To s novým vedením končí, Gómez zvolí jiný způsob komunikace směrem k veřejnosti a novinářům. „Myslím, že mluvit na sociálních sítích o výkonech rozhodčích není způsob, jak je zlepšovat,“ poznamenal.
On a jeho kolegové zveřejní vždy v úterý, tedy po skončení ligového kola, veškerý záznam komunikace rozhodčích s VAR ve všech situacích, které budou společně během zápasu řešit. V minulé sezoně se tak stalo třeba po hodně diskutovaném zápase Teplic s Duklou (2:0), kdy Ondřeje Berku kritizoval trenér hostů Pavel Šustr.
„Budete mít obrázky, videa i zvukovou stopu. Všechno bez úprav. Dáme vám veškeré informace, podle kterých můžete s různými experty analyzovat a udělat si vlastní názor,“ vzkázal Gómez novinářům a fanouškům.
Fyzička? Jako sedmnáctý tým v lize!
Mimochodem, i když Chance Liga přebírá většinu pravidlových novinek, které byly k vidění na mistrovství světa, rozhodčí nebudou po zásahu VAR komentovat změnu verdiktu do mikrofonu. „To je v tuto chvíli technicky nemožné. Na stadionech není potřebné vybavení,“ podotkl Gómez.
Zpátky k hodnocení. Sám chce (nejen) na každý kontroverzní moment získat co nejvíc pohledů. Rozhodčí po ligovém utkání dá dohromady do čtyřiadvaceti hodin po závěrečném hvizdu vlastní analýzu, ve které bude své verdikty zdůvodňovat. Zároveň má možnost uznat, že po zhlédnutí videa by učinil jinak.
„Potřebujeme vědět, jestli si myslí, že se rozhodl správně, nebo je sebekritický. Musejí uznat chybu, jenom tím se budou následně posouvat,“ zamyslel se Gómez. Bude mít také k dispozici reporty od delegáta, pozorovatele od televize a následně z komise.
Každý týden budou probíhat online setkání, a to nejen s hlavními sudími. Také s videoasistenty a pomezními. Jednou do měsíce se uspořádá mítink a dle potřeby také individuální rozbory a pohovory.
Gómez a spol. budou na rozhodčí zřejmě daleko náročnější. „Když se vedle sebe postaví kapitáni a rozhodčí, neměli byste poznat rozdíl,“ utrousil. Sudí budou mít nově na asociaci k dispozici kondičního trenéra, vylepšené možnosti pro regeneraci i přípravy nebo analytické systémy. „Příprava je důležitá, budeme jako sedmnáctý tým v lize,“ zakončil Gómez.
Pravidlové novinky v české lize:
pětisekundový limit na odkopy od brány a autová vhazování
kontrola nesprávně nařízených rohových kopů videorozhodčími
ošetřovaný hráč nesmí zpět na hřiště po dobu jedné minuty
videorozhodčí budou kontrolovat nesprávně nařízené druhé žluté karty
videorozhodčí smí kontrolovat záměnu identity hráče při žluté kartě či vyloučení
hráči musejí vystřídat do deseti sekund od světelné signalizace, jinak náhradník čeká minutu mimo hru