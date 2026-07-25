Válka gigantů o titul: Slavia má náskok, utratila miliony. Ale rivalové větří šanci
Shodit Slavii z trůnu si za sezonní cíl dávají Sparta i Plzeň. Žaludky mají prázdné, u hostiny nebyly dlouho. Na titul čekají dva, respektive čtyři roky. Jenže půjde to? Obhájce byl v létě nenasytný. Z hráčské burzy si vyzobal poklady, o které tolik stál, s Libercem uzavřel obchod třicetiletí. Čistě sportovně má rota Jindřicha Trpišovského před ostatními náskok. To ale nemusí hrát rozhodující úlohu. V Edenu není vše zalité sluncem… Válka tuzemských gigantů ve fotbalové Chance Lize dnes začíná. Deník Sport detailně popisuje aktuální rozpoložení tří aspirantů na titul.
Slavia Praha
- Umístění v ročníku 2025/26: 1. místo
Cíle v nové sezoně
Absolutní důraz je kladen na obhajobu titulu a druhý zlatý hattrick v Trpišovského éře. Zároveň se mnohem vážněji bere druhá účast v Lize mistrů v řadě. Slavia chce v milionářské soutěži konečně vyhrát zápas, což se jí v historii povedlo jen jednou – a to hned v prvním zápase v roce 2007. „A taky bych rád získal domácí pohár, který nám v posledních letech uniká,“ vyznal se Tomáš Holeš. Čili? Ambice jsou maximální.
Slavia Praha
Forma v přípravě
Dlouho se na slávistech projevovaly dva faktory – tvrdé kondiční soustředění a souhra nových hráčů, přičemž na kempu chyběly tradiční opory. Na výhru se tak čekalo až do předposledního utkání s Ružomberokem. Naopak velmi dobrý dojem zanechala generálka s Lyonem, jak výsledkem (2:0), tak herním projevem. Slávisté se očividně v přípravě snažili zvýšit atraktivitu své hry, někdy i za cenu výsledků.
Výsledky:
Dynamo Kyjev 1:1
Vlašim 1:2
Wieczysta Krakov 2:2
Slovan Bratislava 0:1
Ružomberok 3:0
Lyon 2:0
Slavia Praha
Aktivita na trhu
Vysoce agresivní a extrémně rychlá. Během léta se Slavia činila nejvíc za posledních osm let. S Libercem uskutečnila největší obchod v historii české nejvyšší soutěže, který ji vyšel na dvanáct milionů eur. Celkem si pořídila osm posil, Neila Glossou poslala na hostování do Artisu. Z aspirantů na titul byla suverénně nejaktivnější. I proto, že sportovní vedení „sešívaných“ cítilo nutnou potřebu přebudovat kádr.
Přišli:
Ange N'Guessan (Liberec)
Toumani Diakité (Liberec)
Nazar Domčak (Lvov)
Oskar Kubiak (Arka Gdyně)
Pavel Kačor (Karviná)
Wiktor Nowak (Górnik Zabrze)
Emmanuel Ayaosi (Karviná)
Slavia Praha
Stav kádru
Reprezentanti se vracejí do zátěže. V neděli proti Slovácku se v základní sestavě objeví možná Michal Sadílek, možná Lukáš Provod s Tomášem Holešem, ale třeba taky nikdo. Zranění jsou Kubiak, Jurásek a Mbodji. V trestu zůstávají Chorý (3 zápasy) s Mosesem (6 zápasů). Douděra sice trénuje s týmem, ale hledá si nové angažmá.
Slavia Praha
Tlak na trenéra
Trenére, hrajte atraktivněji. Nabídněte auditoriu větší zábavu. Leitmotivem slávistické sezony nebude jen útok na titulový hattrick, ale také větší míra ladnosti, kombinace a souhry. Klub si větší přitažlivost fotbalu vytyčil jako jeden ze šesti sezonních cílů. Trpišovský má sice v kapse nový smluvní úpis, přesto bude pod tlakem. Zaprvé už z pouhé definice trenéra Slavie. Zadruhé dostal všechny vysněné posily a ty mají potenciál zvýšit umělecký dojem. Hra Slavie bude pod neúprosným drobnohledem – jen vítězství stačit nebudou.
Slavia Praha
Atmosféra v klubu
Šéf klubu Jaroslav Tvrdík je na kordy s částí fanoušků, zejména s těmi z Tribuny Sever. Plamen negativních vášní přiživil kontroverzním angažováním bezpečnostního experta Jiřího Komorouse, čímž podle mnohých pošlapal hodnotové základy Slavie. Návrat Tomáše Chorého zpět do kádru zakončil silně nervózní bíločervené léto. Pokoj v Edenu rozhodně nepanuje. Přenese se neklid i na hřiště?
Slavia Praha
Rozlosování
Slovácko by mělo být pro mistra snadnou kořistí, takovou laskonkou na začátek. Pak už ale přituhne. Výjezdy do Ostravy a Liberce jsou vždy problematické, mezitím tým čekají nepříjemné Pardubice před prázdným Edenem. A na závěr prázdnin Sparta. Pokud Slavia start ustojí, odškrtne si důležitý krok v cestě za zlatým hattrickem.
- Prvních šest kol: SLO (d), BAN (v), PCE (d), LIB (v), BOH (d), SPA (v)
Pravděpodobná sestava pro první kolo
Markovič – Konečný, N'Guessan, Zima – Isife, Diakité, Sadílek, Kolísek – Provod, Šturm – Chytil
- Šance na titul podle Sportu: 50 %
Sparta Praha
Umístění v ročníku 2025/26: 2. místo
Cíle v nové sezoně
Když hrála naposledy kvalifikaci Ligy mistrů, její zástupci nazvali postup do hlavní fáze ultimátním cílem. Teď je situace jiná, a to bez ohledu na střet se silným Lyonem už ve třetím předkole. Letenští po dvou sezonách bez trofeje kladou důraz na úspěch na domácí scéně. Rozhodně je v plánu překazit Slavii zisk zlatého hattricku. „Jsme hladoví víc než kdy předtím. Chceme titul, dojít do finále MOL Cupu a hrát co nejvýš v Evropě,“ zmínil trenér Brian Priske.
Sparta Praha
Forma v přípravě
Začátek byl na pohodu. Pražané proti Opavě a Gambě Ósaka drželi balon, kombinovali a nakonec si i díky individuální kvalitě hráčů zastříleli. Za dva zápasy dali sedm branek. Problémy se objevily až ve chvíli, kdy se proti nim postavili účastníci evropských pohárů. Trenér Priske byl kritický, výkony označil za nepřijatelné. „Ale před sezonou mám dobrý pocit, podle mě jsme schopni bojovat o titul,“ řekl.
Výsledky:
Opava 4:1
Gamba Ósaka 3:0
Bialystok 0:1
Nordsjaelland 1:5
Sparta Praha
Aktivita na trhu
Sparta posiluje, ale postupně. Na jaře si zajistila Viktora Vitályose, který na levé straně obrany zaujal. Další nováčci jsou na hraně základní sestavy, spíš za ní. Klub ale stejně jako v minulosti nemá před startem sezony ještě hotovo. „Na marketech, kde se pohybujeme, nejsme sami,“ vysvětlil sportovní ředitel Rosický na setkání s fanoušky. Největší bombou bude očekávaný příchod útočníka Jonatana Brauta Brunese, za něhož Letenští mají zaplatit fixní částku pět milionů eur (zhruba 120 milionů korun). Tím by se stal historicky nejdražší sparťanskou posilou.
Přišli:
Josimar Alcócer (Westerlo)
Viktor Vitályos (MTK Budapešť)
Ebrima Singhateh (Jablonec)
Krisztián Hegyi (West Ham)
Adam Karabec, Martin Suchomel, Dominik Hollý (všichni návrat z hostování)
Sparta Praha
Stav kádru
Mimo zůstávají Vindahl, Andersen, Uchenna nebo také Vydra, u něhož nastaly nečekané komplikace při léčbě. Problém představuje zranění Mannsverka, s nímž Sparta počítala na pozici číslo šest za Kairinena. Trenér Priske zároveň se strachem sleduje situaci kolem Sörensena, o něhož usiluje Kodaň. Pokud odejde, Sparta bude ještě reagovat.
Sparta Praha
Tlak na trenéra
Rosický komentoval situaci kolem Priskeho naposledy na konci jara. I když Sparta neprožila úspěšnou sezonu, údajně ani jednou za poslední rok nepřemýšlel nad tím, zda má skončit. Přesto se tlak na osobu dánského kouče neustále zvyšuje. Možná, že dosáhl na maximální úroveň od doby, co poprvé zamířil do Prahy. „Aktuálně máme před sebou důležitý rok,“ pronesl Priske na tiskové konferenci. Stoprocentně, jeho úkolem je dokázat, že vyhrávat se dá i kombinační hrou.
Sparta Praha
Atmosféra v klubu
Navenek panuje výrazně větší nervozita u fanoušků než u vedení klubu. Sparta je přesvědčená o vlastní filozofii, kterou nehodlá za žádnou cenu měnit. Pokud ale prožije mizerný start do sezony, je dost pravděpodobné, že atmosféra zhoustne. Tribuny si přejí úspěch – nic jiného.
Sparta Praha
Rozlosování
Nepříjemný soupeř hned na začátek. Zbrojovka je v euforii, má trenéra Svědíka a posílený kádr. Navíc připomeňme, že Spartě ani loni nevyšel start do sezony, když remizovala v Jablonci (1:1). Jakmile však Priskeho svěřenci zvládnou první kolo, až do derby se Slavií budou pravděpodobně bodovat.
Prvních šest kol: ZBR (v), ZLI (d), MLB (v), TEP (d), ART (v), SLA (d)
Pravděpodobná sestava pro první kolo
Surovčík – Kadeřábek, Ševínský, Zelený, Ryneš – Sochůrek, Irving – Mercado, Karabec, Haraslín – Kuchta
Šance na titul podle Sportu: 30 %
Viktoria Plzeň
Umístění v ročníku 2025/26: 3. místo
Cíle v nové sezoně
Plzeň jde do nové sezony v absolutním mistrovském nastavení. Adolf Šádek, Martin Vozábal a Martin Hyský s maximální podporou majitele Michala Strnada vyhlásili po sušším období bez trofejí jasnou ambici – ukončit nadvládu Slavie a po čtyřleté pauze uzmout titul. V minulé sezoně extrémně bolelo šokující vyřazení z MOL Cupu od Karviné, což klub nehodlá opakovat. Úkolem je rovněž uspět na mezinárodní scéně, ideálně se znovu dostat do ligové fáze Evropské ligy.
Viktoria Plzeň
Forma v přípravě
Varovným strašákem je pět branek od švýcarského Bernu, Plzeň dokonce dotahovala třígólové manko. Martin Hyský celou dobu zkoušel velký balík hráčů včetně mladíků z akademie. Přípravu ovlivňoval pozdní nástup sedmi reprezentantů po světovém šampionátu, trojice Wiegele, Memič a Adu s mužstvem vůbec nebyla na herním kempu v Rakousku. Lze jen těžko odhadnout, jak bude tým vypadat ve chvíli, kdy nastoupí v kompletním složení.
Výsledky:
Artis Brno 4:2
Trenčín 1:1
Kodaň 1:1
Young Boys Bern 3:5
Polissya Žytomyr 2:0
Viktoria Plzeň
Aktivita na trhu
Podle některých fanoušků budí rozpaky. Pod miliardářem Strnadem leckdo čekal drahé bomby, klidně přes pět milionů eur. Adolf Šádek ale odmítá finanční dostihy a jede zavedeným způsobem. Přivedl čtyři nové tváře (Pirgič, Faal, Boháč, Prebsl), v základu při ligovém startu s Libercem lze očekávat maximálně jedno jméno. Výraznou tváří může být navrátilec Christophe Kabongo, vedení zdůrazňuje, že hlavním plusem je udržení všech klíčových opor.
Přišli:
Baboucarr Faal (Karpaty Lvov)
Stefan Pirgič (Železničar Pančevo)
Sebastian Boháč, Filip Prebsl (oba Karviná)
Christophe Kabongo, Viktor Baier (oba návrat z hostování)
Jakub Chalupa (akademie)
Viktoria Plzeň
Stav kádru
Plzni schází dlouhodobě zranění obránci Jemelka s Paluskou, na poslední chvíli se připojili reprezentanti Wiegele, Memič a Adu. Naopak Červ, Višinský, Sojka i Doski jsou na první kolo stoprocentně nachystaní. Trenér Hyský si před startem sezony libuje, že na každém postu vybírá minimálně ze dvou rovnocenných variant.
Viktoria Plzeň
Tlak na trenéra
Martin Hyský měl silně nahnutou pozici už na jaře, kdy tým ztrácel naprosto zbytečné zápasy. Nejvíc bolí dva průšvihy – vyřazení z MOL Cupu v Karviné a ztracený výroční zápas doma s Pardubicemi. Kouč má za sebou dvě kompletní přípravy a od nového ročníku neexistují výmluvy – musí doručovat výsledky. Zákulisím rovněž zaznívá, že se těší podpoře majitele Strnada, který by zkraje sezony jen velmi nerad svolil k překotnému odvolání trenéra a nastavování nového směru.
Viktoria Plzeň
Atmosféra v klubu
Vedení maximálně plnilo trenérovy požadavky na posilování kádru, vytváří celému týmu potřebný servis, aby mužstvo zvládlo odvážný útok na titul. Během necelého roku Hyského v Plzni si k náročnému trenérovi lidé z kanceláří postupně hledají cestu, aktuálně vypadá v pořádku i atmosféra v realizačním týmu a v kabině. Náročnou alchymií bude udržet početný kádr v ideálním nastavení, dobře hráčům vysvětlovat aktuální pozici v týmu a motivovat ty, co se zrovna nedostanou na hřiště.
Viktoria Plzeň
Rozlosování
Dva domácí zápasy na rozjezd (Liberec, Zbrojovka) by měly mužstvo ideálně naladit, v dalších čtyřech kolech čekají Plzeň tři zápasy s celky, u kterých se čeká spíš boj o záchranu (Teplice, Zlín, Slovácko). Zrovna proti těmto týmům ale Viktoria ztrácela body v minulé sezoně…
Prvních šest kol: LIB (d), ZBR (d), TEP (v), ZLN (d), HRK (v), SLO (d)
Pravděpodobná sestava pro první kolo
Ťapaj – Prebsl, Krčík, Dweh, Doski – Červ, Hrošovský – Souaré, Ladra, Višinský – Vydra
Šance na titul podle Sportu: 20 %