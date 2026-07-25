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ONLINE: Plzeň - Liberec 1:1. Viktorka srovnala! Z penalty se trefil Krčík, potrestal ruku Masopusta

Dávid Krčík při penaltě v zápase s Libercem
Dávid Krčík při penaltě v zápase s LibercemZdroj: Miroslav Chaloupka / ČTK
Amar Memič z Plzně a Aziz Kayondo z Liberce v souboji o míč
Amar Memič a Denis Višinský
Slavící hráči Slovanu Liberec
Branislav Fodrek
Amar Memič střílí na branku Tomáše Koubka z Liberce
Alexandr Sojka a Lukáš Červ v akci během zápasu
Plzeň v generálce na ligu
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iSport.cz
Chance Liga
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Dlouhé čekání je u konce, fotbalová Chance Liga je zpět! A hned na úvod nabízí zajímavé zápasy včetně šlágru mezi Plzní a Libercem. Viktoria v minulém ročníku doklopýtala ke třetímu místu, před novou sezonou má plány ještě vyšší, bude chtít zamíchat kartami v bojích o titul. Slovanu naposledy nevyšel útok na evropské poháry, když v nadstavbě prohrál všech pět zápasů. Jak vstoupí do nové sezony? Utkání začalo v 17 hodin, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

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#TýmZVRPSkóreB
1Artis00000:00
2Bohemians00000:00
3Hr. Králové00000:00
4Jablonec00000:00
5Liberec00000:00
6Ml. Boleslav00000:00
7Olomouc00000:00
8Baník00000:00
9Pardubice00000:00
10Plzeň00000:00
11Slavia00000:00
12Slovácko00000:00
13Sparta00000:00
14Teplice00000:00
15Zbrojovka00000:00
16Zlín00000:00
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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