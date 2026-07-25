ONLINE: Plzeň - Liberec. V útoku Viktorie naskočí Lawal, v základu hostů nováčci Kušej i Hůlka
Dlouhé čekání je u konce, vrací se fotbalová Chance Liga! A hned na úvod nabízí zajímavé zápasy včetně šlágru mezi Plzní a Libercem. Viktoria v minulém ročníku doklopýtala ke třetímu místu, před novou sezonou má plány ještě vyšší, bude chtít zamíchat kartami v bojích o titul. Slovanu naposledy nevyšel útok na evropské poháry, když v nadstavbě prohrál všech pět zápasů. Jak vstoupí do nové sezony? Utkání začíná v 17:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.
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Bohemians
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Hr. Králové
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Jablonec
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Liberec
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Ml. Boleslav
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Olomouc
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Baník
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Pardubice
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Plzeň
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Slavia
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Slovácko
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Sparta
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Teplice
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Zbrojovka
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Zlín
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- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu