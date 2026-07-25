Plzeň - Liberec 1:3. Překvapení na úvod! Slovan si ze západu Čech odváží tři body
Fotbalisté Plzně hned na úvod nové ligové sezony ztratili, v prvním kole doma překvapivě podlehli Liberci 1:3. Slovan se dostal v 27. minutě do vedení po vlastní brance domácího Tomáše Ladry, brzy po pauze srovnal z penalty Dávid Krčík, ale v 76. minutě rozhodl střídající Afolabi Soliu. V závěru nastavení ještě přidal pojistku Patrik Dulay.
Viktoria, která vyhlásila útok na titul, prohrála v lize s Libercem poprvé po pěti zápasech. Severočechům nadmíru vyšla soutěžní premiéra pod novým slovenským trenérem Branislavem Fodrekem, v nejvyšší soutěži bodovali po sérii pěti porážek ze závěru minulé sezony.
Plzeňský trenér Hyský do základní sestavy nepostavil ani jednu z letních posil a až na Adua nasadil všechny reprezentanty, kteří nastoupili na mistrovství světa v Americe. V liberecké zahajovací jedenáctce dostali z nových tváří šanci Kušej a Hůlka.
Západočeši začali aktivně a už ve druhé minutě mohli otevřít skóre, jeden z účastníků světového šampionátu Memič ale po individuální akci zamířil jen do boční sítě. Poté Ladrovu akci na poslední chvíli zblokovala obrana na roh.
Hosté po úvodních 10 minutách srovnali hru a začali hrozit. V 26. minutě se natlačil přes obránce do brejku Mašek, domácí gólman Wiegele ale jeho únik zlikvidoval. Z následného rohu už nicméně Slovan udeřil. Centr na přední tyči přizvedl Mašek a plzeňský Ladra si míč srazil do vlastní sítě.
Západočechům se v první půli vůbec nedařilo a před pauzou mohli inkasovat podruhé. Do další šance se protlačil aktivní Mašek, prostor mezi tyčemi však v tísni nedokázal trefit.
Čtyřnásobné oživení po půli
Domácí kouč Hyský po poločase nezvykle hned čtyřikrát vystřídal. Stáhl ze hry Lawala a reprezentanty Višinského, Červa a Memiče a nasadil kapitána Vydru, Kabonga a dvojici letních posil Pirgiče s Boháčem.
Favorit přidal a brzy srovnal. Sudí Rouček po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru usoudil, že Masopust po Hrošovského nákopu ve vápně zahrál rukou a nařídil penaltu. Tradiční plzeňský exekutor Krčík nezaváhal a v 51. minutě srovnal.
V 72. minutě mohl otočit stav střídající Kabongo, jenže hlavičkou pouze otřel míč o tyč. Zhruba za čtyři minuty skóroval Slovan. Dulay potáhl míč po pravé straně, předložil jej Soliuovi a ten zamířil přesně k tyči. V české lize se prosadil popáté. Videorozhodčí ještě kontroloval možné stínění gólmanu Wiegelemu v ofsajdu, branku nicméně uznal.
Domácí dohrávali v křeči a za stále sílícího pískotu nespokojených fanoušků. Hosté s přehledem hlídali náskok a ještě přidali pojistku. V páté minutě dorazil balon zblízka do sítě Dulay po Krollisově ráně. Slovenský útočník skóroval v české lize podruhé. Liberec bodoval v prvním kole popáté za sebou, v Plzni v nejvyšší soutěži zvítězil teprve podruhé z posledních sedmi duelů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|6
Hr. Králové
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Jablonec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Olomouc
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|12
Slavia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Slovácko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Sparta
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Zbrojovka
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
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