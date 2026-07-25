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Plzeň - Liberec 1:3. Překvapení na úvod! Slovan si ze západu Čech odváží tři body

Fotbalisté Slovanu Liberec
Fotbalisté Slovanu LiberecZdroj: Miroslav Chaloupka / ČTK
Slavící hráči Slovanu Liberec
Dávid Krčík při penaltě v zápase s Libercem
Amar Memič z Plzně a Aziz Kayondo z Liberce v souboji o míč
Amar Memič a Denis Višinský
Branislav Fodrek
Amar Memič střílí na branku Tomáše Koubka z Liberce
Alexandr Sojka a Lukáš Červ v akci během zápasu
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iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Fotbalisté Plzně hned na úvod nové ligové sezony ztratili, v prvním kole doma překvapivě podlehli Liberci 1:3. Slovan se dostal v 27. minutě do vedení po vlastní brance domácího Tomáše Ladry, brzy po pauze srovnal z penalty Dávid Krčík, ale v 76. minutě rozhodl střídající Afolabi Soliu. V závěru nastavení ještě přidal pojistku Patrik Dulay.

Viktoria, která vyhlásila útok na titul, prohrála v lize s Libercem poprvé po pěti zápasech. Severočechům nadmíru vyšla soutěžní premiéra pod novým slovenským trenérem Branislavem Fodrekem, v nejvyšší soutěži bodovali po sérii pěti porážek ze závěru minulé sezony.

Plzeňský trenér Hyský do základní sestavy nepostavil ani jednu z letních posil a až na Adua nasadil všechny reprezentanty, kteří nastoupili na mistrovství světa v Americe. V liberecké zahajovací jedenáctce dostali z nových tváří šanci Kušej a Hůlka.

Západočeši začali aktivně a už ve druhé minutě mohli otevřít skóre, jeden z účastníků světového šampionátu Memič ale po individuální akci zamířil jen do boční sítě. Poté Ladrovu akci na poslední chvíli zblokovala obrana na roh.

Hosté po úvodních 10 minutách srovnali hru a začali hrozit. V 26. minutě se natlačil přes obránce do brejku Mašek, domácí gólman Wiegele ale jeho únik zlikvidoval. Z následného rohu už nicméně Slovan udeřil. Centr na přední tyči přizvedl Mašek a plzeňský Ladra si míč srazil do vlastní sítě.

Západočechům se v první půli vůbec nedařilo a před pauzou mohli inkasovat podruhé. Do další šance se protlačil aktivní Mašek, prostor mezi tyčemi však v tísni nedokázal trefit.

Čtyřnásobné oživení po půli

Domácí kouč Hyský po poločase nezvykle hned čtyřikrát vystřídal. Stáhl ze hry Lawala a reprezentanty Višinského, Červa a Memiče a nasadil kapitána Vydru, Kabonga a dvojici letních posil Pirgiče s Boháčem.

Favorit přidal a brzy srovnal. Sudí Rouček po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru usoudil, že Masopust po Hrošovského nákopu ve vápně zahrál rukou a nařídil penaltu. Tradiční plzeňský exekutor Krčík nezaváhal a v 51. minutě srovnal.

V 72. minutě mohl otočit stav střídající Kabongo, jenže hlavičkou pouze otřel míč o tyč. Zhruba za čtyři minuty skóroval Slovan. Dulay potáhl míč po pravé straně, předložil jej Soliuovi a ten zamířil přesně k tyči. V české lize se prosadil popáté. Videorozhodčí ještě kontroloval možné stínění gólmanu Wiegelemu v ofsajdu, branku nicméně uznal.

Domácí dohrávali v křeči a za stále sílícího pískotu nespokojených fanoušků. Hosté s přehledem hlídali náskok a ještě přidali pojistku. V páté minutě dorazil balon zblízka do sítě Dulay po Krollisově ráně. Slovenský útočník skóroval v české lize podruhé. Liberec bodoval v prvním kole popáté za sebou, v Plzni v nejvyšší soutěži zvítězil teprve podruhé z posledních sedmi duelů.

KonecLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Liberec11003:13
2Baník11001:03
3Teplice11003:13
4Artis00000:00
5Bohemians10011:30
6Hr. Králové00000:00
7Jablonec00000:00
8Ml. Boleslav00000:00
9Olomouc00000:00
10Pardubice00000:00
11Plzeň10011:30
12Slavia00000:00
13Slovácko00000:00
14Sparta00000:00
15Zbrojovka00000:00
16Zlín10010:10
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