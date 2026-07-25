SESTŘIH: Plzeň - Liberec 1:3. Naštvaní fanoušci i Hyského přiznání: Zvolil jsem špatnou sestavu
Oficiálně oznámili před prvním kolem Chance Ligy útok na titul, jenže vstup do sezony? Z plzeňského pohledu naprostá katastrofa. Fotbalisté Viktorie prohráli doma s výborně nachystaným Libercem 1:3, jedinou střelou na bránu byla proměněná penalta Dávida Krčíka. Zatímco Severočeši křepčili s početným zástupem fanoušků u hostujícího sektoru, na domácí fotbalisty a celý tým se snášel v Doosan Areně pískot. „Bojujte za Plzeň,“ znělo z domácího kotle.
Z pohledu plzeňského týmu jde o těžko pochopitelné selhání hned v prvním kole. Martin Hyský vsadil na největší plzeňské hvězdy. Do základu šlo šest ze sedmi reprezentantů, kteří mají za sebou těžký světový šampionát v Americe. Gólman Florian Wiegele s Amarem Memičem se k týmu připojili až po soustředění v Rakousku, přesto šli do akce hned v prvním kole.
Nikomu se ale vůbec nedařilo. Nabuzený Liberec udeřil jako první po rohovém kopu – Vasil Kušej nacentroval na přední tyč, prodloužený balon se dostal k Tomáši Ladrovi a rozhozený plzeňský záložník dostal míč do vlastní sítě. „To měl řešit lépe,“ uznal po utkání zklamaný domácí trenér Martin Hyský.
Viktoria prohrávala po první půli 0:1, tribunami v Doosan Areně se nesl pískot. Hyský zareagoval hned čtyřmi změnami o poločase – do zápasu šli Matěj Vydra, Christophe Kabongo, Stefan Pirgič a Sebastian Boháč. V šatně naopak zůstali Salim Lawal, Denis Višinský, Lukáš Červ a již zmiňovaný Memič.
Domácí začali druhé dějství tlakem, z něhož vyplynula i akce, po které se kopala penalta. Sudí Karel Rouček běžel po upozornění od VAR k monitoru, kde viděl ruku Lukáše Masopusta. Penaltu suverénně proměnil stoper Dávid Krčík a vrátil domácí do hry.
Jenže místo očekávané otočky zápas v klidu „zavřel“ Liberec. Využil díry v domácí defenzivě a dvakrát udeřil – Afolabi Soliu chvíli po nástupu na hřiště dostal hosty podruhé do vedení. Viktoria si nedokázala vytvořit ani závěrečný nápor, naopak v samém finále nastavení pečetil skóre zcela volný Patrik Dulay. Hráč utkání, který skvěle nachystal i druhý liberecký gól.
Domácí fanoušci odcházeli nahněvaní, při závěrečné děkovačce si s hráči zástupci kotle za bránou leccos vyříkávali. „Bojujte, za Plzeň,“ znělo z domácího sektoru. „Ostuda,“ bylo často slyšet z hlavní tribuny společně s jinými hanlivými výrazy.
Nevyšlo nasazení šesti reprezentantů
„Beru to na sebe, rozhodl jsem se pro nesprávnou základní sestavu,“ soukal ze sebe po utkání viditelně zklamaný Hyský. Evidentně nevyšlo nasazení šesti reprezentantů, kteří s týmem neměli plnou přípravu. „Sázel jsem na jejich kvalitu a zkušenost, na sehrání ze závěru minulé sezony, kdy jsme hráli v podobném složení a hráli jsme velmi slušně. Evidentně to nebylo dobře,“ vysvětloval kouč, který se hned po prvním kole dostal pod velký tlak.
Pod tlakem je celý západočeský klub, který před sezonou vyhlásil titulové ambice. „Omlouváme se fanouškům, kteří přišli v hojném počtu. Za týden musíme podat úplně jiný výkon,“ řekl směrem k dalšímu domácímu utkání se Zbrojovkou Brno obránce Dávid Krčík, autor jediné plzeňské branky (a zároveň jediné přímé střely na Tomáše Koubka). „Získáme si fanoušky zpátky jen poctivou prací, diametrálně odlišným výkonem příští týden. Nic jiného neplatí. Chci se jim omluvit. Přišli ve výborném počtu, byla skvělá atmosféra, ale my jsme k tomu nepřispěli. Chci věřit, že příští týden to bude úplně jiné,“ dodal Hyský.
Naopak Liberec odjížděl nadšený, u střídačky se po utkání smáli sportovní ředitel Gebre Selassie i obránce Jan Bořil, který po přestupu ze Slavie ještě nemohl nastoupit kvůli trvajícímu disciplinárnímu trestu. Skvělou ligovou premiéru na střídačce si odbyl trenér Branislav Fodrek, který před sezonou vystřídal Radoslava Kováče.
Ze severočeské kabiny zněl potlesk, vítězný pokřik a čirá radost. „Obrovská euforie, jsme hodně rádi, jakým způsobem jsme to zvládli a jak jsme se tady prezentovali. Všichni jsme nadšení, že jsme se takhle uvedli pod novým trenérem. Hrál jsem dlouho ve Slavii, ani nevím, kdy naposledy jsem v Plzni vyhrál, snad finále poháru někdy v roce 21,“ vzpomínal Lukáš Masopust, jeden z nejzkušenějších hráčů Liberce.
Radost měl pochopitelně i nový severočeský trenér. „Vážíme si výhry, věděli jsme, kam cestujeme, že domácí jsou ambiciózní a na vlastním hřišti velmi silní. Šli jsme do zápasu s pokorou a respektem. Na hřišti nebyl od nikoho slabý výkon, všichni kluci to odmakali, gratuluji jim. Mám obrovskou radost. Není to o mě, ale o celém klubu a hráčích. Šli jsme si za tím a byli jsme odměněni,“ radoval se Fodrek na své první tiskové konferenci po zápase české Chance Ligy v roli hlavního trenéra.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|7
Hr. Králové
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Jablonec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Olomouc
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13
Slavia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Slovácko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
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