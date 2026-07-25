Předplatné

ONLINE: Zbrojovka - Sparta 0:0. Hosté přežili úvodní tlak a dvě šance Vašulína

Jakub Surovčík likviduje šanci brněnského Daniela Vašulína během prvního kola Chance liga
Jakub Surovčík likviduje šanci brněnského Daniela Vašulína během prvního kola Chance ligaZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Fanoušci Zbrojovky Brno
Josimar Alcócer v soboji s Amadou Dantem ze Zbrojovky
Stadion na Srbské během prvního kola Chance ligy
4
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (29)

Fotbalová Chance Liga je zpátky! Hned v úvodním kole navíc nabízí exkluzivní šlágr mezi nováčkem Zbrojovkou Brno a jedním z favoritů na titul ze Sparty. Brněnští se mezi elitu vrací po třech letech jako suverénní vítěz Chance Národní Ligy, návrat do nejvyšší soutěže přivítá vyprodaný stadion na Srbské. Letenští v minulém ročníku obsadili druhé místo za Slavií. Jak fotbalová klasika na úvod nové sezony dopadne? Zápas začal ve 20 hodin, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
00

#TýmZVRPSkóreB
1Liberec11003:13
2Baník11001:03
3Teplice11003:13
4Artis00000:00
5Bohemians10011:30
6Hr. Králové00000:00
7Jablonec00000:00
8Ml. Boleslav00000:00
9Olomouc00000:00
10Pardubice00000:00
11Plzeň10011:30
12Slavia00000:00
13Slovácko00000:00
14Sparta00000:00
15Zbrojovka00000:00
16Zlín10010:10
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (29)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů