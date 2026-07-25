ONLINE: Zbrojovka - Sparta. Nováček proti favoritovi, v Brně je vyprodaný stadion
Fotbalová Chance Liga je zpátky! Hned v úvodním kole navíc nabízí exkluzivní šlágr mezi nováčkem Zbrojovkou Brno a jedním z favoritů na titul ze Sparty. Brněnští se mezi elitu vrací po třech letech jako suverénní vítěz Chance Národní Ligy, návrat do nejvyšší soutěže přivítá vyprodaný stadion na Srbské. Letenští v minulém ročníku obsadili druhé místo za Slavií. Jak fotbalová klasika na úvod nové sezony dopadne? Zápas začíná ve 20:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Bohemians
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Hr. Králové
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Jablonec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
Liberec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Olomouc
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Baník
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Plzeň
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Slavia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Slovácko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Sparta
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Teplice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Zbrojovka
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Zlín
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu