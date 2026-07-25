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ONLINE: Zbrojovka - Sparta. Nováček proti favoritovi, v Brně je vyprodaný stadion

Fotbalisté Sparty slaví gól
Fotbalisté Sparty slaví gólZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Sivert Mannsverk a Michal Ševčík
Ebrima Singateh
Lukáš Haraslín a Ebrima Singateh oslavují první branku pražské Sparty
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalová Chance Liga je zpátky! Hned v úvodním kole navíc nabízí exkluzivní šlágr mezi nováčkem Zbrojovkou Brno a jedním z favoritů na titul ze Sparty. Brněnští se mezi elitu vrací po třech letech jako suverénní vítěz Chance Národní Ligy, návrat do nejvyšší soutěže přivítá vyprodaný stadion na Srbské. Letenští v minulém ročníku obsadili druhé místo za Slavií. Jak fotbalová klasika na úvod nové sezony dopadne? Zápas začíná ve 20:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Artis00000:00
2Bohemians00000:00
3Hr. Králové00000:00
4Jablonec00000:00
5Liberec00000:00
6Ml. Boleslav00000:00
7Olomouc00000:00
8Baník00000:00
9Pardubice00000:00
10Plzeň00000:00
11Slavia00000:00
12Slovácko00000:00
13Sparta00000:00
14Teplice00000:00
15Zbrojovka00000:00
16Zlín00000:00
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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