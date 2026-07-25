SESTŘIH: Zbrojovka - Sparta 3:1. Výbuch favorita v Brně! Svědík: Lepší scénář bych nevymyslel
Tak jsme tady! A budeme hodně dobří. Hned. Jasný vzkaz vyslali fotbalisté Zbrojovky do světa v prvním kole Chance Ligy. Před vyprodaným stadionem, na kterém se tísnilo skoro jedenáct tisíc lidí, v euforickém nastavení sejmuli Spartu 3:1. Velký triumf Svědíkova souboru režírovali střelci Vašulín, Vachoušek a Ezeh, čili tři nejofenzivnější borci v sestavě. „Lepší scénář bych asi nevymyslel. Byl to hodně týmový výkon,“ uvedl trenér Martin Svědík.
Wow! Nováček ukázal sílu. Když sudí Beneš odpískal konec, Lucky Ezeh poklekl na trávník a kolem něj se srotili spoluhráči. Tuhle chvíli si chtěl každý z vítězů vychutnat. Tým dál jede na vítězné vlně, na kterou naskočil před rokem ve druhé nejvyšší soutěži.
V Brně se fotbal (konečně) rázně probudil k životu. V sobotu večer úspěšně vstoupila do akce Zbrojovka, v pondělí čeká velká premiéra Artis proti Mladé Boleslavi. Číslem jedna ve městě je každopádně tradiční značka, mistr Československa 1978. Svalení Sparty, odvěkého největšího rivala, sledovali z hlediště stánku v Srbské ulici například exliberecký trenér Radoslav Kováč, bývalý útočník klubu Jakub Řezníček či někdejší supertalent Milan Pacanda. Co viděli?
Skvělé představení domácích a také malátnou Spartu. Až na začátek druhé půle, kdy se Priskeho parta probrala a díky Mercadově dorážce Ševinského hlavičky po rohu vyrovnala. Jenže nováček měl vpředu výkonnější náboje.
Vytáhli se oba noví útočníci. V prvním poločase proměnil dlouhé sólo od půlky Daniel Vašulín, jehož báječně vyslal do sprintu Tadeáš Vachoušek. Habán natáhl krok, utekl defenzivě a poslal balon cíleně pod brankářem Surovčíkem.
Už předtím měla posila z Plzně dvě slušné palebné pozice. S ním a Luckem Ezehem nabrala Zbrojovka na síle, fotbalově bude na vyšší úrovni než ve druhé lize. „Byli jsme nebezpeční v přechodové fázi, šli jsme rychle nahoru. Když jsme zpřesnili hru, byli jsme nepříjemní. Jsem rád, že se naše strategie v zápase potvrdila,“ pochvaloval si kouč.
Letenští to pocítili až příliš silně. Po Danteho rohu vrátil stoper Filip Vedral míč před branku, kde ho trknul do sítě volný Vachoušek. Stačí? Kdepak. Blýskl se ještě Ezeh, jemuž posadil na hlavu skvělý centr další novic Amadou Dante, import z portugalské Aroucy.
Na toho pozor, je sakra dobrý. První zápas v české lize a hned dvě asistence! A když kopali domácí přímák, vzal si ho rovněž. Koučovu důvěru si získal rychle. „Už na tréninku jsme viděli, že má něco navíc. Nebylo to úplně top, dokázal bych si od něj představit ještě lepší výkon. Ale je s námi asi deset dnů a popasoval se s tím velice dobře,“ shrnul Svědík. „Můžu říct, že každý to tady bude mít těžké,“ ujistil kouč a přidal pochvalu pro hroťáky Vašulína s Ezehem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|7
Hr. Králové
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Jablonec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Olomouc
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13
Slavia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Slovácko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
- Skupina o titul
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