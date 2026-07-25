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Zbrojovka - Sparta 3:1. Výbuch favorita v Brně! Nováček vyučoval, Svědíkova parta slaví

Fotbalisté Zbrojovky Brno
Fotbalisté Zbrojovky BrnoZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Lucky Ezeh oslavil gól proti Spartě saltem
Daniel Vašulín střílí první gól Zbrojovky po návratu do Chance ligy
Daniel Vašulín proměnil šanci a poslal Zbrojovku do vedení
První gól pražské Sparty vstřelil John Mercado
Kapitán Sparty Lukáš Haraslín během nepříznivého stavu v Brně
Stadion na Srbské během prvního kola Chance ligy
Hugo Sochůrek v dresu Sparty
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Fotbalisté Sparty vstoupili do nové ligové sezony nečekanou prohrou 1:3 na hřišti jednoho ze dvou brněnských nováčků Zbrojovky. Domácí v úvodním kole poslala do vedení ve 34. minutě letní posila Daniel Vašulín, za Pražany vyrovnal po změně stran John Mercado, ale náskok brněnskému týmu vrátil Tadeáš Vachoušek. Cennou výhru Zbrojovky před vyprodaným hledištěm pojistila další letní posila Lucky Ezeh.

Pražané po dvou sezonách bez trofeje vyhlásili útok na titul, jenže start soutěžního ročníku jim dnes nevyšel stejně jako dalšímu kandidátovi na mistrovský titul Plzni. Viktoria doma podlehla Liberci stejným poměrem.

Zbrojovka stylově oslavila návrat mezi elitu po třech letech. V součtu s předchozí účastí přerušila v nejvyšší soutěži sérii osmi zápasů bez výhry, Spartu v lize zdolala po pěti utkáních a sérii čtyř porážek poprvé od srpna 2017.

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KonecLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Liberec11003:13
2Baník11001:03
3Teplice11003:13
4Zbrojovka11003:13
5Artis00000:00
6Bohemians10011:30
7Hr. Králové00000:00
8Jablonec00000:00
9Ml. Boleslav00000:00
10Olomouc00000:00
11Pardubice00000:00
12Plzeň10011:30
13Slavia00000:00
14Slovácko00000:00
15Sparta10011:30
16Zlín10010:10
  • Skupina o titul
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