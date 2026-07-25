Zbrojovka - Sparta 3:1. Výbuch favorita v Brně! Nováček vyučoval, Svědíkova parta slaví
Fotbalisté Sparty vstoupili do nové ligové sezony nečekanou prohrou 1:3 na hřišti jednoho ze dvou brněnských nováčků Zbrojovky. Domácí v úvodním kole poslala do vedení ve 34. minutě letní posila Daniel Vašulín, za Pražany vyrovnal po změně stran John Mercado, ale náskok brněnskému týmu vrátil Tadeáš Vachoušek. Cennou výhru Zbrojovky před vyprodaným hledištěm pojistila další letní posila Lucky Ezeh.
Pražané po dvou sezonách bez trofeje vyhlásili útok na titul, jenže start soutěžního ročníku jim dnes nevyšel stejně jako dalšímu kandidátovi na mistrovský titul Plzni. Viktoria doma podlehla Liberci stejným poměrem.
Zbrojovka stylově oslavila návrat mezi elitu po třech letech. V součtu s předchozí účastí přerušila v nejvyšší soutěži sérii osmi zápasů bez výhry, Spartu v lize zdolala po pěti utkáních a sérii čtyř porážek poprvé od srpna 2017.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|7
Hr. Králové
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Jablonec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Olomouc
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13
Slavia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Slovácko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
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