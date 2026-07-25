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Velká posila pro Spartu! Přichází norský útočník Brunes, bratranec hvězdy City

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Nový přestupový cíl pražské Sparty? Jonatan Braut Brunes
Jonatan Braut Brunes v dresu Rakowa
Jonatan Braut Brunes
Jonatan Braut Brunes v dresu polského Rakowa
Jonatan Braut Brunes po finále polského poháru
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Sparta hlásí velkou posilu! Krátce před startem nové sezony Chance Ligy oznámil pražský klub příchod norského útočníka Jonatana Brauta Brunese z polského Rakówa Čenstochová. Za poslední dva ročníky Ekstraklasy vstřelil 25letý forvard 30 gólů. Ofenzivní vlohy má v genech, jelikož jde o bratrance celosvětové hvězdy Erlinga Haalanda.

Brunes na Letné podepsal víceletou smlouvu. Podle polských zdrojů cena za norského útočníka má být šest milionů eur (cca 145 milionů korun). Podle zdrojů webu iSport nicméně fixní cena, tedy bez dalších bonusů například za odehrané zápasy, postup do Ligy mistrů či získaný titul, tak vysoká v tuto chvíli není.

„Jonatan v posledních dvou sezonách nastřílel napříč všemi soutěžemi 40 gólů, čímž potvrdil, že je prověřeným zakončovatelem,“ řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

„Schopnost střílet góly všemi způsoby a jeho variabilita z něj dělají útočníka využitelného v různých rozestaveních i proti odlišným typům soupeřů. Umí si najít prostor mezi řadami a svým herním myšlením pomoci týmu při výstavbě hry, zároveň dokáže dobře pracovat na ofsajd lajně a nabíhat za obranu,“ dodal Rosický.

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