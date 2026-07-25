Velká posila pro Spartu! Přichází útočník Brunes, bratranec Haaland přestupu zatleskal a...
Sparta hlásí velkou posilu! Krátce před startem nové sezony Chance Ligy oznámil pražský klub příchod norského útočníka Jonatana Brauta Brunese z polského Rakówa Čenstochová. Za poslední dva ročníky Ekstraklasy vstřelil 25letý forvard 30 gólů. Ofenzivní vlohy má v genech, jelikož jde o bratrance celosvětové hvězdy Erlinga Haalanda. Ten začal Spartu na instagramu i sledovat.
Brunes na Letné podepsal víceletou smlouvu. Podle polských zdrojů cena za norského útočníka má být šest milionů eur (cca 145 milionů korun). Podle zdrojů webu iSport nicméně fixní cena, tedy bez dalších bonusů například za odehrané zápasy, postup do Ligy mistrů či získaný titul, tak vysoká v tuto chvíli není.
Brunes má za sebou také angažmá v Lovani, Strömsgodsetu nebo Lilleströmu. „Mou největší předností je pohyb v šestnáctce. Umím dávat góly, být ve správný čas na správném místě a proměňovat šance,“ uvedl Brunes.
„Jonatan v posledních dvou sezonách nastřílel napříč všemi soutěžemi 40 gólů, čímž potvrdil, že je prověřeným zakončovatelem,“ řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.
„Schopnost střílet góly všemi způsoby a jeho variabilita z něj dělají útočníka využitelného v různých rozestaveních i proti odlišným typům soupeřů. Umí si najít prostor mezi řadami a svým herním myšlením pomoci týmu při výstavbě hry, zároveň dokáže dobře pracovat na ofsajd lajně a nabíhat za obranu,“ dodal Rosický.
„Zvládli jsme to,“ komentoval přestup Brunese jeho bratranec Haaland na instagramu, kam přidal společné archivní fotky. A nasdílel si i příspěvek Sparty, kterou následně začal sledovat.
Sparta dotahuje také transfer norského stopera Tobiase Guddala z Tromsö, který ještě nastoupil v úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy proti Hradci Králové (0:1). Jeho cena se pohybuje kolem 4,5 milionu eur (109 milionů korun).