Artis Brno - Mladá Boleslav 2:4. Nováček vzdoroval, ale padl. Rozhodl dvougólový Klíma
Nová sezona fotbalové Chance Ligy odstartovala! Mistrovská Slavia rozdrtila Slovácko 5:1, Hradec Králové si poradil ve východočeském derby s Pardubicemi. Přišla také první překvapení - brněnská Zbrojovka jako nováček přehrála Spartu 3:1, stejným skóre vyhrál Liberec v Plzni. Úvodní kolo uzavřel souboj druhého nováčka z Artisu, který při historické premiéře v nejvyšší soutěži padl s Mladou Boleslaví 2:4. SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu
Základní část - 2026/2027
Artis Brno - Mladá Boleslav 2:4
Středočechy poslal už v 5. minutě do vedení David Langhamer, za domácí vyrovnal na 1:1 a 2:2 nigerijský útočník Quadri Adediran. V dresu Mladé Boleslavi se dvakrát prosadil útočník Jiří Klíma. Výhru favorita pečetil v 72. minutě David Kozel. V nastavení byl vyloučen domácí Dominik Preisler za faul na Šuberta. O první ligové body se Artis pokusí příště na Slovácku, s nímž na jaře dvakrát jasně prohrál v baráži.
Hradec Králové - Pardubice 2:1
Hradec zvládl vítězně prestižní duel s Pardubicemi. „Votroky“ poslal ve východočeském derby do vedení v závěru první půle Mick van Buren, po změně stran zvýšil František Čech, Tobias Boledovič premiérovým gólem v nejvyšší soutěži krátce nato pouze snížil. Svěřenci trenéra Davida Horejše vyhráli také druhý zápas v sezoně po čtvrtečním triumfu 1:0 v Tromsö. Hradec v Malšovické aréně prohrál jediný z posledních 13 ligových duelů a pošesté za sebou tam zvítězil.
Jablonec - Olomouc 2:1
Severočeši porazili doma Sigmu 2:1 a vítězně se naladili na čtvrteční odvetu 2. předkola Konferenční ligy proti Varaždínu. Hanáky poslal do vedení v deváté minutě Louis Lurvink, ve druhém poločase zařídili obrat Martin Cedidla s Janem Suchanem. Domácí potvrdili, že se jim proti Olomouci na vlastním trávníku daří, na Střelnici s ní prohráli jediný z posledních dvaceti ligových duelů.
Slavia - Slovácko 5:1
Slavia vykročila za obhajobou titulu s přehledem, Slovácko na úvod sezony porazila 5:1. Celek z Uherského Hradiště sice v Edenu rychle vedl díky gólu Pavla Jurošky, Pražané se pak ovšem už v první půli prosadili hned čtyřikrát. O dvě trefy se postarala letní posila Wiktor Nowak, pátou branku „sešívaných“ přidal po změně stran z penalty Mojmír Chytil, který také zapsal dva góly. Juroška byl ve druhém poločase vyloučen, v úplném závěru dostal červenou kartu i domácí Mikuláš Konečný. Více o zápasu čtěte ZDE >>>
Zbrojovka - Sparta 3:1
Sparty vstoupila do sezony nečekanou prohrou 1:3 na hřišti jednoho ze dvou brněnských nováčků Zbrojovky. Domácí v úvodním kole poslala do vedení ve 34. minutě letní posila Daniel Vašulín, za Pražany vyrovnal po změně stran John Mercado, ale náskok brněnskému týmu vrátil Tadeáš Vachoušek. Cennou výhru Zbrojovky před vyprodaným hledištěm pojistila další letní posila Lucky Ezeh. Více o zápasu čtěte ZDE >>>
Zlín - Baník 0:1
Baník vstoupil do ligy výhrou 1:0 ve Zlíně. O úspěšné soutěžní premiéře trenéra Romana Skuhravého na lavičce Baníku rozhodl po hodině hry vlastní gól Pišoji. Slezané včetně baráže zvítězili v pátém soutěžním zápase po sobě. „Ševcům“ podlehli v nejvyšší soutěži v jediném z posledních 15 utkání.
Plzeň - Liberec 1:3
Plzeň hned na úvod ztratila, v prvním kole doma překvapivě podlehla Liberci 1:3. Slovan se dostal v 27. minutě do vedení po vlastní brance domácího Tomáše Ladry, brzy po pauze srovnal z penalty Dávid Krčík, ale v 76. minutě rozhodl střídající Afolabi Soliu. V páté minutě nastavení ještě přidal pojistku Patrik Dulay. Více o zápasu čtěte ZDE >>>
Teplice - Bohemians 3:1
Teplice porazily doma 3:1 Bohemians 1905. V obou poločasech se prosadil Matěj Pulkrab. Ve druhém dějství snížil Ladislav Almási, pojistku ale přidal střídající John Auta. Severočeši v součtu se závěrem minulého ročníku vyhráli v nejvyšší soutěži popáté v řadě, Pražany zdolali v lize třikrát po sobě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|10
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|12
Artis
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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