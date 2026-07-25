Baník na úvod přehrál Zlín. Teplice nasázely Bohemians tři góly, zazářil Pulkrab
Chance Liga odstartovala prvními zápasy. Baník na úvod porazil Zlín 1:0. Po bezbrankovém prvním poločase se Ostravané prosadili po změně stran, když se zpoza vápna i s pomocí teče jednoho z domácích hráčů trefil Jurečka. Teplice si doma zastřílely a klokanům nasázely tři góly, dva z nich vstřelil Matěj Pulkrab. Ve druhé půli sice vykřesal naději pro Pražany Almási, ale sedm minut před koncem upravil na konečných 3:1 John Auta. Překvapení se zrodilo v Plzni, kde domácí podlehli Liberci 1:3.
Zlín - Baník 0:1
Baník vstoupil do nové sezony první ligy výhrou 1:0 ve Zlíně. O úspěšné soutěžní premiéře trenéra Romana Skuhravého na lavičce Baníku rozhodl po hodině hry Václav Jurečka. Slezané včetně baráže zvítězili v pátém soutěžním zápase po sobě. "Ševcům" podlehli v nejvyšší soutěži v jediném z posledních 15 utkání.
Plzeň - Liberec 1:3
Plzeň hned na úvod nové ligové sezony ztratila, v prvním kole doma překvapivě podlehla Liberci 1:3. Slovan se dostal v 27. minutě do vedení po vlastní brance domácího Tomáše Ladry, brzy po pauze srovnal z penalty Dávid Krčík, ale v 76. minutě rozhodl střídající Afolabi Soliu. V páté minutě nastavení ještě přidal pojistku Patrik Dulay.
Teplice - Bohemians 3:1
Teplice v úvodním kole porazily doma 3:1 Bohemians 1905. V obou poločasech se prosadil Matěj Pulkrab. Ve druhém dějství snížil Ladislav Almási, pojistku ale přidal střídající John Auta. Severočeši v součtu se závěrem minulého ročníku vyhráli v nejvyšší soutěži popáté v řadě, Pražany zdolali v lize třikrát po sobě.
Chance Liga - Základní část - 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|6
Hr. Králové
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Jablonec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Olomouc
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|12
Slavia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Slovácko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Sparta
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Zbrojovka
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu