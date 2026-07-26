ONLINE: Jablonec - Olomouc. Kdo uspěje v souboji dvou adeptů na elitní šestku?
Nová sezona fotbalové Chance Ligy o víkendu startuje prvními zápasy. V rámci nedělního programu hostí Jablonec Olomouc, večerním lákadlem je východočeské derby Hradce Králové s Pardubicemi. Mistrovská Slavia doma čelí Slovácku. Už v sobotu přišla první překvapení - brněnská Zbrojovka jako nováček přehrála Spartu 3:1, stejným skóre vyhrál Liberec v Plzni. Teplice porazily Bohemians, Baník zvládl duel ve Zlíně. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání sledujte na iSportu.
Základní část - 2026/2027
Zbrojovka - Sparta 3:1
Sparty vstoupila do sezony nečekanou prohrou 1:3 na hřišti jednoho ze dvou brněnských nováčků Zbrojovky. Domácí v úvodním kole poslala do vedení ve 34. minutě letní posila Daniel Vašulín, za Pražany vyrovnal po změně stran John Mercado, ale náskok brněnskému týmu vrátil Tadeáš Vachoušek. Cennou výhru Zbrojovky před vyprodaným hledištěm pojistila další letní posila Lucky Ezeh.
Zlín - Baník 0:1
Baník vstoupil do ligy výhrou 1:0 ve Zlíně. O úspěšné soutěžní premiéře trenéra Romana Skuhravého na lavičce Baníku rozhodl po hodině hry vlastní gól Pišoji. Slezané včetně baráže zvítězili v pátém soutěžním zápase po sobě. „Ševcům“ podlehli v nejvyšší soutěži v jediném z posledních 15 utkání.
Plzeň - Liberec 1:3
Plzeň hned na úvod ztratila, v prvním kole doma překvapivě podlehla Liberci 1:3. Slovan se dostal v 27. minutě do vedení po vlastní brance domácího Tomáše Ladry, brzy po pauze srovnal z penalty Dávid Krčík, ale v 76. minutě rozhodl střídající Afolabi Soliu. V páté minutě nastavení ještě přidal pojistku Patrik Dulay.
Teplice - Bohemians 3:1
Teplice porazily doma 3:1 Bohemians 1905. V obou poločasech se prosadil Matěj Pulkrab. Ve druhém dějství snížil Ladislav Almási, pojistku ale přidal střídající John Auta. Severočeši v součtu se závěrem minulého ročníku vyhráli v nejvyšší soutěži popáté v řadě, Pražany zdolali v lize třikrát po sobě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|5
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Slavia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Hr. Králové
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Jablonec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Olomouc
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Slovácko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|14
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
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