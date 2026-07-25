ONLINE: Teplice - Bohemians 1:0. První gól sezony vstřelil Pulkrab, Baník hraje ve Zlíně
Fotbaloví fanoušci se dočkali! Dnes startuje nová sezona Chance Ligy, na programu jsou celkem čtyři zápasy. Hned tři z nich začínají v 17 hodin: Baník se po bídném minulém ročníku bude chtít hned na úvod nastartovat ve Zlíně, Teplice se střetnou s Bohemians a Plzeň přivítá na domácím hřišti Liberec. Večer je pak na programu šlágr mezi nováčkem Zbrojovkou Brno proti jednomu z favoritů na titul ze Sparty. Další tři zápasy se hrají v neděli a úvodní kolo uzavře pondělní dohrávka Artis - Mladá Boleslav. Sledujte ONLINE přenosy ze všech zápasů na webu iSport.
Chance Liga - Základní část - 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Bohemians
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Hr. Králové
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Jablonec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
Liberec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Olomouc
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Baník
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Plzeň
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Slavia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Slovácko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Sparta
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Teplice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Zbrojovka
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Zlín
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu