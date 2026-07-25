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ONLINE: Začíná nová sezona Chance Ligy! Baník hraje ve Zlíně, Teplice hostí Bohemians

Baník Ostrava v přípravě zdolal Kroměříž v součtu 3:1
Baník Ostrava v přípravě zdolal Kroměříž v součtu 3:1Zdroj: FC Baník Ostrava / fcb.cz
Trenér Baníku Roman Skuhravý během přípravného duelu s Kroměříží
Baník Ostrava v přípravě zdolal Kroměříž v součtu 3:1
Baník Ostrava v přípravě zdolal Kroměříž v součtu 3:1
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbaloví fanoušci se dočkali! Dnes startuje nová sezona Chance Ligy, na programu jsou celkem čtyři zápasy. Hned tři z nich začínají v 17 hodin: Baník se po bídném minulém ročníku bude chtít hned na úvod nastartovat ve Zlíně, Teplice se střetnou s Bohemians a Plzeň přivítá na domácím hřišti Liberec. Večer je pak na programu šlágr mezi nováčkem Zbrojovkou Brno proti jednomu z favoritů na titul ze Sparty. Další tři zápasy se hrají v neděli a úvodní kolo uzavře pondělní dohrávka Artis - Mladá Boleslav. Sledujte ONLINE přenosy ze všech zápasů na webu iSport.

Chance Liga - Základní část - 2026/2027

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#TýmZVRPSkóreB
1Artis00000:00
2Bohemians00000:00
3Hr. Králové00000:00
4Jablonec00000:00
5Liberec00000:00
6Ml. Boleslav00000:00
7Olomouc00000:00
8Baník00000:00
9Pardubice00000:00
10Plzeň00000:00
11Slavia00000:00
12Slovácko00000:00
13Sparta00000:00
14Teplice00000:00
15Zbrojovka00000:00
16Zlín00000:00
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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