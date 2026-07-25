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SESTŘIHY: Baník na úvod přehrál Zlín, nečekaný výbuch Sparty! Pulkrab za Teplice zazářil

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SESTŘIH: Zlín - Baník 0:1. Ostravané slaví, jediným gólem rozhodl Jurečka • Zdroj: iSport.tv
Kapitán Sparty Lukáš Haraslín během nepříznivého stavu v Brně
Adam Karabec, záložník Sparty
Daniel Vašulín proměnil šanci a poslal Zbrojovku do vedení
Fotbalisté Zbrojovky Brno
Gól Brna proti Spartě
Lucky Ezeh oslavil gól proti Spartě saltem
Jan Kuchta zakončuje na branku Adama Hrdiny ze Zbrojovky Brno
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iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Chance Liga odstartovala prvními zápasy. Baník na úvod porazil Zlín 1:0. Po bezbrankovém prvním poločase se Ostravané prosadili po změně stran, když si do vlastní sítě srazil míč Pišoja. Teplice si doma zastřílely a klokanům nasázely tři góly, dva z nich vstřelil Matěj Pulkrab. Ve druhé půli sice vykřesal naději pro Pražany Almási, ale sedm minut před koncem upravil na konečných 3:1 John Auta. Překvapení se zrodilo v Plzni, kde domácí podlehli Liberci 1:3. Nebylo to jediné zaváhání favorita. Zbrojovka před vyprodaným stadionem šokovala Spartu a zvítězila také 3:1. 

Zbrojovka - Sparta 3:1

Sparty vstoupila do sezony nečekanou prohrou 1:3 na hřišti jednoho ze dvou brněnských nováčků Zbrojovky. Domácí v úvodním kole poslala do vedení ve 34. minutě letní posila Daniel Vašulín, za Pražany vyrovnal po změně stran John Mercado, ale náskok brněnskému týmu vrátil Tadeáš Vachoušek. Cennou výhru Zbrojovky před vyprodaným hledištěm pojistila další letní posila Lucky Ezeh.

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SESTŘIH: Zbrojovka - Sparta 3:1. Výbuch favorita v Brně! Nováček vyučoval, Svědíkova parta slaví • iSport.tv

Zlín - Baník 0:1

Baník vstoupil do ligy výhrou 1:0 ve Zlíně. O úspěšné soutěžní premiéře trenéra Romana Skuhravého na lavičce Baníku rozhodl po hodině hry vlastní gól Pišoji. Slezané včetně baráže zvítězili v pátém soutěžním zápase po sobě. „Ševcům“ podlehli v nejvyšší soutěži v jediném z posledních 15 utkání.

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SESTŘIH: Zlín - Baník 0:1. Ostravané slaví, jediným gólem rozhodl Jurečka • iSport.tv

Plzeň - Liberec 1:3

Plzeň hned na úvod ztratila, v prvním kole doma překvapivě podlehla Liberci 1:3. Slovan se dostal v 27. minutě do vedení po vlastní brance domácího Tomáše Ladry, brzy po pauze srovnal z penalty Dávid Krčík, ale v 76. minutě rozhodl střídající Afolabi Soliu. V páté minutě nastavení ještě přidal pojistku Patrik Dulay.

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SESTŘIH: Plzeň - Liberec 1:3. Překvapení na úvod sezony, Slovan uloupil tři body • iSport.tv

Teplice - Bohemians 3:1

Teplice porazily doma 3:1 Bohemians 1905. V obou poločasech se prosadil Matěj Pulkrab. Ve druhém dějství snížil Ladislav Almási, pojistku ale přidal střídající John Auta. Severočeši v součtu se závěrem minulého ročníku vyhráli v nejvyšší soutěži popáté v řadě, Pražany zdolali v lize třikrát po sobě.

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SESTŘIH: Teplice - Bohemians 3:1. Klokani na Stínadlech padli, zazářil dvougólový Pulkrab • iSport.tv

Chance Liga - Základní část - 2026/2027

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#TýmZVRPSkóreB
1Liberec11003:13
2Baník11001:03
3Teplice11003:13
4Zbrojovka11003:13
5Artis00000:00
6Bohemians10011:30
7Hr. Králové00000:00
8Jablonec00000:00
9Ml. Boleslav00000:00
10Olomouc00000:00
11Pardubice00000:00
12Plzeň10011:30
13Slavia00000:00
14Slovácko00000:00
15Sparta10011:30
16Zlín10010:10
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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