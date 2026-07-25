SESTŘIHY: Baník na úvod přehrál Zlín, nečekaný výbuch Sparty! Pulkrab za Teplice zazářil
Chance Liga odstartovala prvními zápasy. Baník na úvod porazil Zlín 1:0. Po bezbrankovém prvním poločase se Ostravané prosadili po změně stran, když si do vlastní sítě srazil míč Pišoja. Teplice si doma zastřílely a klokanům nasázely tři góly, dva z nich vstřelil Matěj Pulkrab. Ve druhé půli sice vykřesal naději pro Pražany Almási, ale sedm minut před koncem upravil na konečných 3:1 John Auta. Překvapení se zrodilo v Plzni, kde domácí podlehli Liberci 1:3. Nebylo to jediné zaváhání favorita. Zbrojovka před vyprodaným stadionem šokovala Spartu a zvítězila také 3:1.
Zbrojovka - Sparta 3:1
Sparty vstoupila do sezony nečekanou prohrou 1:3 na hřišti jednoho ze dvou brněnských nováčků Zbrojovky. Domácí v úvodním kole poslala do vedení ve 34. minutě letní posila Daniel Vašulín, za Pražany vyrovnal po změně stran John Mercado, ale náskok brněnskému týmu vrátil Tadeáš Vachoušek. Cennou výhru Zbrojovky před vyprodaným hledištěm pojistila další letní posila Lucky Ezeh.
Zlín - Baník 0:1
Baník vstoupil do ligy výhrou 1:0 ve Zlíně. O úspěšné soutěžní premiéře trenéra Romana Skuhravého na lavičce Baníku rozhodl po hodině hry vlastní gól Pišoji. Slezané včetně baráže zvítězili v pátém soutěžním zápase po sobě. „Ševcům“ podlehli v nejvyšší soutěži v jediném z posledních 15 utkání.
Plzeň - Liberec 1:3
Plzeň hned na úvod ztratila, v prvním kole doma překvapivě podlehla Liberci 1:3. Slovan se dostal v 27. minutě do vedení po vlastní brance domácího Tomáše Ladry, brzy po pauze srovnal z penalty Dávid Krčík, ale v 76. minutě rozhodl střídající Afolabi Soliu. V páté minutě nastavení ještě přidal pojistku Patrik Dulay.
Teplice - Bohemians 3:1
Teplice porazily doma 3:1 Bohemians 1905. V obou poločasech se prosadil Matěj Pulkrab. Ve druhém dějství snížil Ladislav Almási, pojistku ale přidal střídající John Auta. Severočeši v součtu se závěrem minulého ročníku vyhráli v nejvyšší soutěži popáté v řadě, Pražany zdolali v lize třikrát po sobě.
Chance Liga - Základní část - 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|7
Hr. Králové
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Jablonec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Olomouc
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13
Slavia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Slovácko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
- Skupina o titul
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