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SESTŘIHY: Baník na úvod přehrál Zlín. Teplice nasázely Bohemians tři góly, zazářil Pulkrab

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SESTŘIH: Zlín - Baník 0:1. Ostravané slaví, jediným gólem rozhodl Jurečka • Zdroj: iSport.tv
Slavící Matěj Pulkrab
Amar Memič a Denis Višinský
Zákrok plzeňského brankáře Floriana Wiegeleho
Dávid Krčík při penaltě v zápase s Libercem
Slavící Matěj Pulkrab
Slavící Matěj Pulkrab
Ladislav Almási snížil na 1:2
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iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Chance Liga odstartovala prvními zápasy. Baník na úvod porazil Zlín 1:0. Po bezbrankovém prvním poločase se Ostravané prosadili po změně stran, když se zpoza vápna i s pomocí teče jednoho z domácích hráčů trefil Jurečka. Teplice si doma zastřílely a klokanům nasázely tři góly, dva z nich vstřelil Matěj Pulkrab. Ve druhé půli sice vykřesal naději pro Pražany Almási, ale sedm minut před koncem upravil na konečných 3:1 John Auta. Překvapení se zrodilo v Plzni, kde domácí podlehli Liberci 1:3. 

Zlín - Baník 0:1

Baník vstoupil do ligy výhrou 1:0 ve Zlíně. O úspěšné soutěžní premiéře trenéra Romana Skuhravého na lavičce Baníku rozhodl po hodině hry Václav Jurečka. Slezané včetně baráže zvítězili v pátém soutěžním zápase po sobě. „Ševcům“ podlehli v nejvyšší soutěži v jediném z posledních 15 utkání.

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SESTŘIH: Zlín - Baník 0:1. Ostravané slaví, jediným gólem rozhodl Jurečka • iSport.tv

Plzeň - Liberec 1:3

Plzeň hned na úvod ztratila, v prvním kole doma překvapivě podlehla Liberci 1:3. Slovan se dostal v 27. minutě do vedení po vlastní brance domácího Tomáše Ladry, brzy po pauze srovnal z penalty Dávid Krčík, ale v 76. minutě rozhodl střídající Afolabi Soliu. V páté minutě nastavení ještě přidal pojistku Patrik Dulay.

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SESTŘIH: Plzeň - Liberec 1:3. Překvapení na úvod sezony, Slovan uloupil tři body • iSport.tv

Teplice - Bohemians 3:1

Teplice porazily doma 3:1 Bohemians 1905. V obou poločasech se prosadil Matěj Pulkrab. Ve druhém dějství snížil Ladislav Almási, pojistku ale přidal střídající John Auta. Severočeši v součtu se závěrem minulého ročníku vyhráli v nejvyšší soutěži popáté v řadě, Pražany zdolali v lize třikrát po sobě.

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SESTŘIH: Teplice - Bohemians 3:1. Klokani na Stínadlech padli, zazářil dvougólový Pulkrab • iSport.tv

Chance Liga - Základní část - 2026/2027

LIVE
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LIVE 1. poločas
00Tipsport4,23,71,85Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Liberec11003:13
2Baník11001:03
3Teplice11003:13
4Artis00000:00
5Bohemians10011:30
6Hr. Králové00000:00
7Jablonec00000:00
8Ml. Boleslav00000:00
9Olomouc00000:00
10Pardubice00000:00
11Plzeň10011:30
12Slavia00000:00
13Slovácko00000:00
14Sparta00000:00
15Zbrojovka00000:00
16Zlín10010:10
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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