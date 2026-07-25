Skuhravý: Co se děje okolo Traorého, je spíš ostuda Karviné... Jurečka je největší profík
Nejnečitelnější? Nejrozmanitější? Nejpozoruhodnější? Vyberte si v souvislosti s tolik vyhlíženým debutem trenéra Romana Skuhravého na lavičce Baníku přívlastek, jaký chcete, každopádně očekávání bylo velké. Ostrava po hrůzostrašné minulé sezoně ve fotbalové Chance Lize hned na úvod té nové zabrala, Skuhravý veze ze Zlína výhru 1:0. Sice přežila velké šance domácích, nicméně pro start nového kouče je výsledek klíčový.
Je to tak, že?
„První zápas po vstupu nového trenéra je pro mě velká loterie. Učím se postupem času tak, abych mužstvo dovedl k výsledku. Protože výsledek mi potom dovoluje to, aby mi hráči věřili a abych je dostal do odvážnějších věcí. Myslím si, že celý zápas to ukázal. Byli jsme poctiví v defenzivě, měli jsme spoustu situací, které normálně kluci řeší daleko klidněji a přesněji. První poločas byl oboustranně bez velkých šancí, ve druhém poločase už si troufám říct, že jsme byli daleko lepší. Gól, který nám dal konečně Venca Jurečka, nám pomohl. Pak už to byla jen otázka toho, jestli nějakou brejkovou situaci promění, nebo ne. Nejdůležitější pro mě je, že se o to kluci pokoušeli, udrželi jsme si kompaktnost. Není to ale nic jiného než začátek, už přemýšlíme nad dalším soupeřem.“
Ještě vydržme u Zlína. Chápu to správně, že na úvod nového angažmá jsou body důležitější než plnění principů? I pro vás jako pro trenéra, který někdy není s výkonem spokojený ani po výhrách?
„Jasně, proto jsem si vybral angažmá v Košicích a na Slovácku. Abych viděl, kam jsem se od Dukly posunul. Věřte mi, že přemýšlím vždycky o tom, aby transfer, který chci do hráčů dostat, byl co nejrychlejší. K tomu je klíčový výsledek. Pilujeme daleko víc krátkou rozehru, ale do zápasu do toho kluky ještě nepustím, aby neztráceli zbytečně sebevědomí. Musel jsem si nabít hubu, abych o tom takhle mohl přemýšlet. Takže ano, výsledek je pro mě důležitý. Když totiž hráči poradíte a ono to zafunguje, začne vám věřit. I ten odbojný nebo ten, kterého třeba nepostavíte. V mém vnímání fotbalu je to zásadní věc.“
Nepostavil jste do základní sestavy jediného leváka, nechybí pak té straně malinko dynamika?
„Vůbec, ba naopak. Myslím si, že Míček a Siňavskij to zvládli perfektně. Pokud chcete hrát středem a otevřít si krajní vertikálu, je silná noha dovnitř hřiště bonus. Samozřejmě máme leváky, ale rozhodl jsem se tentokrát pro tuhle sestavu, protože jsem spekuloval o tom, že Zlín je zranitelnější od šedesáté minuty dál. Myslím, že se to potvrdilo.“
Jak se vám ligoví debutanti Jiří Míček s Roanem Noghou líbili?
„To, jak to Nogha zvládl na šestce, když hrál celou přípravu středního stopera? Klobouk dolů. Od prvního tréninku vidím neuvěřitelný potenciál. Fantastický, vzdělaný kluk, který chce něco dokázat. Potřeboval jsem mít Chalyho (Matěje Chaluše) kvůli Poznarovi. Výběr hráčů mi vyplynul ze hry Zlína i z přípravy. U Míčka jsem nepochyboval ani chvíli.“
V boxu máme bordel
V záloze hrál Nogha kvůli zranění Jiřího Bouly?
„Jirka nám do toho trošku hodil vidle, v úterý si trošičku přitáhl kotník. Nešlo to, zkoušeli jsme to ve čtvrtek na tréninku, ale nechtěli jsme riskovat před Slavií. Určitě se nám v příštím týdnu vrátí, počítám s ním do základu.“
Proto museli v závěru zaskočit ve středu pole nezvykle i Daniel Holzer s Filipem Kubalou.
„Nebyl to risk, od prvního tréninku učím hráče, že fotbal směřuje k variabilitě. Musíte zvládnout pozice, které spolu úzce souvisí. I v trénincích chodíme do rotace. S Kubalou jsem to měl připravené, protože vypadal velice dobře. Řekl si o to. Když si pak Planka řekl o střídání, chtěl jsem tam Holzerem dostat zkušenost.“
Aboubacara Traorého se nebojíte postavit v souvislosti s aktuální kauzou Karviné, která se ohradila proti přestupu? Nebo s ním normálně počítáte?
„Jasně, počítám. Pokud FAČR odklikne jakéhokoli hráče, dává tomu zelenou. Co se děje okolo, je spíš ostuda Karviné než kohokoliv jiného. Teď jsem ale u Traorého nepřemýšlel, že by šel do zápasu. Chtěl jsem, aby to načichl a byl s námi. Ale kdyby šel do hry, bylo by to neférové k ostatním hráčům.“
Proč jste z posil postavil jen Skybu?
„Hledali jsme energii. Jsem přesvědčený, že Skyba, Djačuk, Traoré i Gilbert pomohou. Gilbert má problém jen fyzický, ale co předvádí v tréninku, když má energii? Může být hrozně zajímavý. Skybu jsem místo Frydrycha postavil, protože jsem chtěl agresivitu. A on ji do mužstva přinesl. Odehrál velice dobrý zápas.“
Ať jen nechválíme: Ulbrich se dostal do tří velkých šancí. Mohli jste být lehce trefeni.
„Ano, to jsou ty součinnostní věci. S nabíráním v boxu jsme měli obrovský problém už v Trenčíně, je tam chaos. Máme tam bordel, protože kluci byli zvyklí bránit jeden na jednoho, zatímco my jdeme do zóny. Vím, že je přerod trošku trápí. Někdo by chtěl hrát něco jiného, druhý je tomu třeba nakloněný víc. Proto tam jsou chybky. Jsem připravený na to, že z toho i dostaneme gól. Ale jestliže chceme něco vybudovat od začátku, nejde to bez inkasované branky nebo porážky.“
A součinnost útočníků se vám líbila?
„Poslední třicítka trvá v těchto součinnostních věcech nejdéle. Byli jsme tam jak u osmiček, to znamená u Musáka a Planky, tak u obou útočníků strašně nepřesní. Na obranu kluků bych chtěl říct, že hřiště hru hrozně brzdilo. Nikdy se nevymlouvám na hřiště, ale když vyschnulo, zůstal jim balon pod nohou a nešla hra zrychlit. Máme čtyři útočníky, bude to v budoucnu naše velká síla.“
Sebevědomí před Slavií taky, ne?
„Body určitě moc pomohou. Jak znám českou mentalitu, se Slavií nemáte co ztratit. Po výhře ve Zlíně si troufám říct, že budeme hrát bez brzd. Pak uvidíme, jak to dopadne.“
Když se Jurečka odšpuntuje, tak třeba dobře...
„Tím, že jsem Vencu dostal do velkého fotbalu a dobře ho znám, vím, že musí zahodit své pochyby. Venca je nejpracovitější hráč, kterého jsem kdy trénoval. Takového profíka nenajdete. Ale na to, jak je inteligentní, se vším se strašně sere. Pokud uvolní hlavu, bude se radovat a prodá, co umí, bude to přesně ten moment. Tohle může být spouštěč, kéž by to tak bylo!“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|7
Hr. Králové
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Jablonec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Olomouc
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13
Slavia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Slovácko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
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