Nové Teplice baví. Pulkrab v jiné roli: Nesmíme ustoupit! Na Kanea rád koukám, ale...
Atraktivita hry. Toto spojení nerezonovalo v létě pouze ve slávistickém táboře, herní revoluce se pekla i v Teplicích. A prvním ostrým testem prošla více než solidně. Zapomeňte na nákopy do soubojů, z letního soustředění vylezli úplně noví „Skláři“. Kombinační, konstruktivní, přímočaří. „Důležitý byl příchod Marcela Čermáka,“ poznamenal Zdenko Frťala po výhře 3:1 v prvním kole fotbalové Chance Ligy nad Bohemians.
Dělal výsledky se skromným kádrem, často i na úkor pohledné hry. Minulý rok už ale začal Zdenko Frťala za svou filozofii opírající se o pevnou defenzivu, minimum risku a soubojovost být mírně kritizován. Na Stínadlech se tak v létě kromě bodové výkonnosti týmu řešilo i, jak udělat fotbal pro fanoušky atraktivnější.
A kdo neviděl ani jeden zápas povedené letní přípravy, musel být v šoku. „Už v přípravě jsme viděli, že tam určitá změna je. Zdenko tu odvádí skvělou práci, i když kádr není světoborný. Je hrozně jednoduché kritizovat trenéry za herní styl, mám pocit, že poslední dobou má každý patent na rozum, jak se má hrát, i když na to nemáte hráče. Než ho kritizovat je třeba ho pochválit,“ zmínil na téma teplického fotbalu Jaroslav Veselý.
Na trávník vyběhlo naprosto jinak naprogramované mužstvo než z předchozích sezon. Formace 4-3-3 známá pro kontrolu hry, duo „ničitelů“ ve středu hřiště vystřídalo konstruktivní trio Mareček-Čermák-Fortelný, k vidění byla postupná rozehrávka od brankáře a stoperů, nápadité přihrávky mezi řady... Až v 18. minutě se gólman Matouš Trmal odhodlal pod tlakem k prvnímu dlouhému nákopu svého týmu.
O dvě minuty později po nápadité akci doklepl do brány míč Matěj Pulkrab. Svým výkonem možná teplické herní obrození dokumentoval nejlépe – místo role klasické devítky seskakoval do hloubi pole a šikovnými sklepnutími dostával do hry spoluhráče. Připomínal jistého anglického reprezentanta.
„Harry Kane je můj velký oblíbenec, rád na něj koukám. Ale to je asi jako když se jezdec motokár kouká na F1,“ smál se útočník. „Mně nevadí, když nejsem tolik ve hře, jsem na to zvyklý celou kariéru. Ale když se nám teď otvírají prostory a dobře kooperujeme s kluky kolem nás, tak to funguje. Na to, že to bylo první kolo, jsme o sobě věděli dobře,“ popsal. Za svou práci byl odměněn dvěma góly.
V době, kdy ubíhaly na časomíře poslední minutky, začal kotel vyvolávat Zdenka Frťalu. Stav byl 3:1 a většina z pěti tisíc přítomných fanoušků dostala naservírovanou solidní fotbalovou zábavu. Samozřejmě, že ne bez chyb. Teplice jsou uprostřed procesu, někdy se potýkají s přemírou risku, špatnou zbytkovou obranou či vytvářením příležitostí.
„Je toho hodně, dělaly nám problém třeba rychlé protiútoky a druhé míče. Pořád je to ale jenom jedno utkání,“ mírnil nadšení Zdenko Frťala.
V čem viděl klíče herního zlepšení? „Je to na delší rozbor. Důležitý byl ale příchod Marcela Čermáka, ale třeba i Oskara Vientiesse, který má konstruktivní rozehrávku. Každý má nějaký způsob hry dle hráčského potenciálu. Od toho se odrazil obraz naší hry. Pořád jsme zdůrazňovali v přípravě odvahu. Někdo má silnější stránky, někdo má slabší, může mít odvahu. To bylo do zápasu přeneseno,“ řekl zkušený stratég.
Nyní Skláře čeká nepříjemný los – výjezd do Liberce, domácí utkání s Plzní, následně návštěva pražské Letné. V zásadě jiné zápasy než domácí slunečné odpoledne s křehkými Bohemians. Pulkrab ale nabádá k tomu, aby se pokračovalo v podobném režimu.
„Nesmíme z toho ustupovat, jakmile jsme to udělali, Bohemka byla na koni. Jsem rád, že se to výsledkově povedlo, aby nikdo nepanikařil a nevraceli jsme se k tomu, jak jsme hráli třeba i tu minulou sezonu,“ potěšily dvougólového útočníka tři body.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|7
Hr. Králové
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Jablonec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Olomouc
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13
Slavia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Slovácko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
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