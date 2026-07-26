Zklamaný Veselý dál čeká na posily: Jsme na hraně, není to adekvátní. Mám příslib, ale...
Klokani prohrávali v prvním kole fotbalové Chance Ligy 0:2 a Jaroslav Veselý se podíval za sebe na lavičku. Moc karet, kterými by mohl změnit vývoj zápasu, v rukávu opravdu neměl. Po hodině hry tedy poslal stopera za stopera a beka za beka. Byť se Bohemians do zápasu na krátký čas dostali a snížili, střídání dokumentuje situaci, ve které kádr je. A kouči dochází trpělivost. „Vždyť máme na vystřídání jednoho záložníka a to je devatenáctiletý Šimon Černý,“ kroutil hlavou.
Po problematické přípravě, kdy hráči Bohemians spíše mizeli na marodku, než aby přibývali, bylo jasné, že klub očekává složitý start sezony. I na předsezonní tiskové konferenci padlo k tématu přestupového trhu, kde Klokani zatím výrazně strádají, dost. Nyní už ale tým začíná být za úzký kádr trestán i výsledkově. Zvlášť v kontextu toho, že v Teplicích rozhodně neukázal výkon bez šance na body. „Tým se nesložil ani za nepříznivého stavu. Bylo to relativně otevřené utkání,“ začal hodnocení Jaroslav Veselý.
Co dál vám první ostrý zápas řekl o stavu týmu?
„Že hráči typu Václava Pilaře a Ladislava Almásiho nám pomůžou a odchody ofenzivních hráčů nám pomohli zacelit. Máme ale problémy dozadu, to bylo jasné. Nespadlo to z vesmíru. Doplním to komentářem ke střídání Davida Heidenreicha. V jeho stavu ho musíme šetřit, tudíž máte jednoho stopera a na půl dalšího. Je hodně nestandardní, když víte, že budete muset v průběhu zápasu středního obránce střídat.“
Mluvíte o šíři kádru?
„Je to strašně složitá věc, vedení jsem na to upozorňoval a snad se nám podaří příští týden některé věci dotáhnout. Abychom si vypili kalich hořkosti do dna, na prvním tréninku si Dominik Javorček udělal otřes mozku. Měl být k dispozici a v základní sestavě, doktoři nám ale nedoporučili, aby nastoupil. Zvracel. Kdo vidí naší soupisku, ví, že prostor pro manévrování je malý. Jakmile budeme muset s utkáním něco dělat, musíte vymýšlet, přehazovat. Jsme s kádrem na hraně. Odešlo sedm hráčů, čtyři ze základní sestavy, tři z hrany základní sestavy...
Někteří hráči zároveň přišli...
„Přišli tři až čtyři. Pilař oukej, Almási nehrál delší dobu, Heidenreich nehrál... Určitě to není adekvátní doplnění posil. Věřím, že vedení si to uvědomuje.“
Almási s Pilařem ale ukázali slibné výkony, že?
„Někdy prohrajete 1:3 a vše je černé, dnes to tak nebylo. Nejsem spokojený, ale byly tam slušné pasáže. Levá strana s Pilařem vypadala dobře, Almási hrál dobře, Sakala odehrál standard... Je ale potřeba, aby se přidalo více hráčů. Nemůžeme spoléhat na to, že nám dva hráči budou dělat všechno.“
Na předsezonní tiskové konferenci jste říkal, že chcete hráče do každé řady. Nyní jste naznačil, že někdo snad přijde příští týden. Je to blízko?
„Mám příslib, že ano, ale to už jsem měl teď. Jistě, dorazil Javorček, což musím říct, že je fajn. Hrál Bundesligu, vypadal dobře na tréninku. Nemusí ale přijít vyloženě stoper, ale třeba někdo na šestku. Vždyť my máme v záloze na dostřídání jen jednoho hráče a to Šimona Černého.... Když se vykartuje Sakala, Smrž či Čermák, máme tam devatenáctiletého kluka. Do křídel máme Pilaře a po zranění se vracejícího Zemana, ale není ještě připravený. Jak potkáme silného soupeře s dobrou lavičkou, můžeme dojíždět zápasy jenom na doplnění kádru. Nechci, aby to vyznělo, že klukům nevěřím, máme tu zajímavé mladé hráče. Ale když tam hodím tři hráče, co hráli ČFL, nikomu tím nepomůžu. Nám, sobě, ani jim. Kluky zabiju, udělám z nich hlupáky a oni se budou bát hrát.“