Sparta po Brně: katastrofální bránění a jediné pozitivum. Zbrojovka? Rozdílové posily
Vyhlásila titulové ambice, ale hned po prvním kole Chance Ligy se dostala pod obrovský tlak. Fotbalová Sparta prohrála se Zbrojovkou (1:3). Navíc podala mizerný výkon, byla viditelně slabším týmem. Když srovnala skóre, postupně se vytratila. „Bylo to málo. Nedodržujeme, co máme,“ řekl kapitán Lukáš Haraslín. Zato Brňané mají síly, i díky posilám. Co všechno střetnutí ukázalo?
Katastrofální bránění
Jako kapitán přišel na tiskovou konferenci, aby vysvětlil, co se na hřišti vlastně stalo. „Sami si na to musíme odpovědět,“ začal Lukáš Haraslín, který vydržel na hřišti zhruba 82 minut. „Před zápasem jsme si řekli, co máme dodržovat, ale to jsme neudělali,“ pokračoval následně. Hlavní problém: defenziva! Sparta dostala tři góly. První z rychlého brejku po ztrátě Huga Sochůrka, druhý ze standardní situace a třetí po centru z levé strany, kdy Luckyho Ezeha neubránil Jaroslav Zelený.
„Nebudu hledat výmluvy jen v obraně, začíná to od útočníků. Dostáváme hodně gólů, a to už v minulé sezoně,“ zmínil Haraslín. Priske byl přísnější: „Nebylo to dobré. Nevyhrávali jsme souboje ani druhé míče.“ Třeba to urychlí příchod stopera Tobiase Guddala z Trömso.
Odvážný nováček
Zalézt proti Spartě? Ani náhodou. Nováček vysunul presink až na vápno soupeře, zatlačil na sparťanskou rozehrávka od brankáře. Kurážný plán přinesl efekt. „Věříme v náš tréninkový proces a chceme být aktivní,“ zmínil kouč Martin Svědík. „Na každého soupeře se připravujeme speciálně. Je to jeden ze způsobů hry, kterým se chceme prezentovat. Jsme rádi, že to na Spartu fungovalo,“ lebedil si trenér. Nadchl ho rovněž pohled na zaplněné tribuny. „Chtěli jsme vyprodat stadion, nalákat fanoušky na takové zápasy. Bez nich je to obtížné. Ale když máte v zádech dvanáctého hráče, euforie je veliká,“ shrnul.
Sörensen na odchodu?
Zástupce kapitána, v minulých sezonách klíčový stoper. Jenže Sparta nastoupila v Brně bez Asgera Sörensena v základní sestavě. Zkušený Dán proseděl celý zápas na lavici. „Chybělo nám jeho lídrovství a defenzivní kvalita,“ řekl Priske, který postavil vedle sebe Adama Ševínského a Jaroslava Zeleného. K Sörensenově absenci doplnil: „Určitě jste zaznamenali spekulace, proto se dalo očekávat, že nenastoupí. Nebyl mentálně dostatečně nastavený na to, aby hrál za Spartu.“
Zdá se, že Letenští o Sörensena přijdou. Velký zájem má Kodaň.
Rozdílové posily
Do základu poslal brněnský trenér Martin Svědík čtyři nové tváře plus Lukáše Saala, navrátilce z hostování v Kroměříži. Uspěli všichni, přesněji řečeno byli na hřišti výrazní, rozdíloví. Útočníci Daniel Vašulín s Luckym Ezehem skórovali. „S Luckym se mi hraje skvěle,“ uvedl Vašulín k souhře s Ezehem. „On je trošku jiný typ útočníka, atletičtější,“ dodal. Mladík Saal si v nejtěžším zápase kariéry také vedl zdatně. „Nemáme problém dát tam mladého hráče, který má kvalitu, O místo si Luky řekl v přípravě,“ vysvětlil trenér Martin Svědík. „Pasoval nám do sestavy. Hodili jsme ho do vody, aby plaval. Muselo to pro něj být psychicky náročné, ale zvládl to velmi dobře,“ ocenil.
Totéž platí o Lukáši Penxovi, jenž fotbalově vyrostl ve Spartě. A Amadou Dante? Při premiéře v české lize pomohl levonohý zadák z Mali ke dvěma gólům, kopal rohy i přímáky. „Dvakrát vyhrál rakouskou ligu se Sturmem Graz, hrál ve Švýcarsku a v Portugalsku, kde nepůsobí hráči, kteří neumí s balonem. Jeho kvalita se hned projevila v tréninku i v zápasech,“ řekl Svědík.
Karabce chválil i Svědík
Snad jediné sparťanské pozitivum. Výkonu Adama Karabce, navrátilce po dvou sezonách v zahraničí, si všiml také Martin Svědík, trenér vítězného mužstva. „Dělal nám problémy,“ přiznal po utkání na tiskové konferenci. Čím? „Levačkou, naváděním na střed hřiště,“ zkonkretizoval. Třiadvacetiletý záložník se pohyboval na pozici číslo deset pod útočníkem Janem Kuchtou, posílal centry do vápna a nastřelil dvě tyče. Jednu před rohovým kopem, z něhož skóroval John Mercado.
První ligové kolo (stejně jako příprava) naznačilo, že Karabec může být největší letenskou posilou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|7
Hr. Králové
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Jablonec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Olomouc
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13
Slavia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Slovácko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
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