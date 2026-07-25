Hyský vysvětluje krach Plzně: Beru to na sebe. Bylo to ospalé, tlak nám svázal nohy
Hned první kolo fotbalové Chance Ligy, navíc před domácím publikem v Doosan Areně, musel hodnotit s nepříjemným pocitem. Plzeň padla v sobotu doma 1:3 s Libercem, jeden z favoritů soutěže vstoupil do sezony mimořádně špatně. Kritika logicky padá i na trenéra Martina Hyského. „Beru to na sebe,“ přiznal po utkání, když rozebíral příčiny šokujícího krachu proti sebevědomému soupeři.
Co byste v zápase s Libercem udělal jinak?
„Beru to na sebe, rozhodl jsem se pro nesprávnou základní sestavu. Jsem velmi zklamaný z toho, jak jsme se prezentovali celý zápas, jaké jsme inkasovali laciné branky. Liberci jsme to usnadnili. Upřímně jsem čekal, že mužstvo je lépe vyladěné a připravené, tak to bohužel nebylo.“
Rozvedete důvody porážky?
„První poločas jsme měli dvě velmi dobré příležitosti, ale neodkázali jsme dát gól. Velmi špatně jsme pracovali se zbytkovou obranou, často a rychle jsme ztráceli balony. Liberec toho využíval k rychlým přechodům do volného prostoru, z toho resultovaly jejich šance. Měli jsme smůlu při vlastním gólu Tomáše Ladry. Tam se měl zachovat trošku jinak a s větším přehledem, ne balon na dlouhou nohu uklízet do vlastní sítě. Inkasovaný gól byl velmi nepříjemný, laciný, hodně ovlivnil naši psychiku. Měli jsme svázané nohy, nešlo nám to tak, jak umíme.“
O poločase jste sáhl hned ke čtyřem střídáním, proč?
„Cítil jsem, že je potřeba něco udělat s průběhem zápasu, aby na hřiště přišly čerstvé nohy, hlava a jiné energie. Na začátku druhé půle se změny trošku projevily, měli jsme tlak a vyrovnali z penalty. Bohužel jsme neokázali využít tohle momentum a zápas otočit. Vyválčit po nedobrém výkonu alespoň dobrý výsledek. Inkasovali jsme velmi laciný druhý gól po naší standardní situaci. Dennodenně se o tom bavíme, že se nám to nesmí stávat. Návrat byl od některých hráčů velmi laxní, zase jsme to Liberci hodně usnadnili. Pak to byla v závěru křeč, dali jsme do hry ještě jednoho útočníka, abychom se dostali do soupeřova vápna, ale nedokázali ohrozit soupeře, naopak jsme pak ještě dostali třetí branku. Znovu říkám - beru to na sebe. Snad se od toho odrazíme, poučíme a příští týden uvidíme jinou Viktorku Plzeň.“
Byl jste spokojený s nástupem náhradníků?
„Dneska nechci hodnotit individuální výkony. Rozhodně na hřišti nebyl někdo, kdo by byl hoden pochvaly. Všichni zapadli do průměru či podprůměru, od toho se pak odvíjel náš týmový výkon. Čekal jsem, že druhý poločas odehrajeme víc v klidu a v kvalitě, ale nestalo se. Tlak, o kterém v klubu víme a o kterém se bavíme, že chceme být nejlepší, jsme bohužel nezvládli. Hráči měli svázané nohy, nebyli uvolnění a připravení hrát tak, jak umíme.“
Bylo chybou nasazovat po krátké přípravě hned do prvního kola až na Prince Adua všechny reprezentanty?
„Většina z nich je čtrnáct dní v tréninkovém procesu, mají za sebou část přípravného zápasu s Žytomyrem, pak jsme ještě minulý víkend hráli modelový zápas mezi sebou. Sázel jsem na jejich kvalitu a zkušenost, na sehrání ze závěru minulé sezony, kdy jsme hráli v podobném složení. Na to jsme vsadili, ale evidentně to nebylo dobře. Po zápase je každý chytřejší, zkušenější, to platí i o mě. Nechci to házet na reprezentanty. Celkově byl tým hodně ospalý, pomalý, nekvalitní.“
Jak je možné, že proti Liberci vyjma penalty nevystřelíte za celý zápas na bránu?
„Byla tam tyčka Kabonga ve druhém poločase, taková ojedinělá šance po dohrané standardce. Liberec hrál z aktivního, středního bloku, my hráli nepřesně. Chtěli jsme využívat i prostor za jejich obranou, ale to se nedařilo. Na Liberci bylo vidět, že jsou uvolnění, když zápas probíhal v jejich prospěch, ještě víc je to nakoplo a moc nám toho nedovolili. Všichni v kabině jsme si takový začátek sezony nepřáli, dolehlo to na nás.“
Šlo zabránit třem inkasovaným gólům?
„Naprosto moc mě štve druhý gól, inkasovali jsme takto i v přípravě. Říkáme si, že je třeba mít dobré postavení, když soupeř odvrátí náš roh. Pak musí přijít sprintový návrat v maximálním počtu hráčů. To se nestalo a bylo to hodně laciné. V úplném závěru jsme dostali třetí. Stát by se to nemělo, ale hlavy hráčů v tu chvíli už pracovaly úplně jinak. Štve mě to. Liberci jsme to ulehčili, dostali jsme opravdu hrozné góly.“
Fanoušci na vás po zápase pískali. Jak si je získat zpátky?
„Poctivou prací a diametrálně odlišným výkonem příští týden proti Zbrojovce, nic jiného neplatí. Chci se omluvit fanouškům, přišli na stadion ve výborném počtu a byla skvělá atmosféra. Výkonem jsme tomu nepřispěli. Chci věřit tomu, že příští týden to bude úplně jiné.“
Dokážete pracovat s týmem pod tlakem?
„Rozhodně nebudeme slevovat z nároků, co po hráčích chceme, budeme dál pracovat na věcech, jaké v zápasech chceme vidět. Náš výkon nebyl dobrý, bylo v něm spousty nekvality a zbytečných ztrát, takhle hrát rozhodně nechceme. Musíme dát hlavy nahoru, dobře si zápas rozebrat ze všech úhlů pohledu a co nejdřív ho zase hodit za hlavu, dál se koncentrovat. Sezona se rozjíždí. Máme za sebou velmi nepříjemný začátek, ale před námi je dostatek zápasů, v nichž chceme vypadat úplně jinak.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|7
Hr. Králové
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Jablonec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Olomouc
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13
Slavia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Slovácko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
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