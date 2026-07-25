Priske: Slabý výkon, teď jsme víc pod tlakem. Sörensen? Nebyl připravený hrát za Spartu
Vypadal zoufale, v posledních minutách zápasu stoprocentně. Sparta vstoupila do sezony katastrofálně, v sobotu na hřišti ligového nováčka fotbalové Chance Ligy, tedy brněnské Zbrojovky, prohrála výsledkem 1:3. „Nebyl to přijatelný výkon,“ řekl trenér Brian Priske. Přitom ještě ve čtvrtek na tiskové konferenci tvrdil: „Mám z týmu dobrý pocit.“
Říkal jste, že z týmu máte dobrý pocit. Platí to pořád?
„Samozřejmě. Dneska nemám ale dobrý pocit, to je zřejmé. Ztratili jsme tři body a podali špatný výkon po celých devadesát minut.“
Máte problém v defenzivě? Po debaklu v generálce (1:5) jste inkasovali další tři góly.
„Jsou to úplně jiné góly. Dneska jsme dostali jeden z rychlého přechodu po vhazování, a to se nesmí stát. Další ze standardky, v čemž je Brno velmi silné. Víc mě ale naštvala situace před rohovým kopem.“
Proč?
„Bylo tam špatné bránění, což je proti našim herním principům. Při třetím gólu jsme se špatně bránili ve vápně, ale celkově je to z pohledu defenzivy nepřijatelný výkon. Nevyhrávali jsme souboje, ani druhé míče. Nebylo to dobré.“
Chyběl vám Asger Sörensen, který zůstal na lavici?
„Samozřejmě. Chybělo nám jeho lídrovství a defenzivní kvalita.“
Proč nenastoupil?
„Necítil jsem, že je stoprocentně připravený za nás hrát.“
Vysvětlíte to?
„Určitě jste zaznamenali přestupové spekulace (zájem z Kodaně). Dalo se očekávat, že nenastoupí. Nebyl dostatečně mentálně nastavený na to, aby hrál za Spartu.“
Před startem sezony jste logicky vyhlásil titulové ambice. Znervózněl jste hned na úvod?
„Nemyslím si, ambice jsou pořád stejné. Dneska je to o chabém výkonu. Musíme to v pátek napravit a mít od začátku jiné mentální nastavení. Ano, teď jsme možná víc pod tlakem, ale přijímáme to. Musíme se zlepšit.“
Budete možná tlačit víc na další posily?
„Nezáleží na výsledku, přestupy by se staly i tak.“
Sparta potvrdila příchod útočníka Jonatana Brauta Brunese. Co vám přinese?
„Jsme šťastní, že jsme ho získali. Očekávám, že nám dodá extra kvalitu vepředu. Víme, že je schopný skórovat, a to je důvod, proč je tady.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|7
Hr. Králové
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Jablonec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Olomouc
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13
Slavia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Slovácko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
- Skupina o titul
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