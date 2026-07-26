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Snový návrat Zbrojovky do ligy! Narvaný stadion, Vašulín NEJ posila i Svědíkova slova

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VLOG: Snový návrat do ligy! Narvaný stadion, překvapení z Portugalska i Svědíkova slova • Zdroj: iSport.cz
Lucky Ezeh oslavil gól proti Spartě saltem
Gól Brna proti Spartě
Brian Priske při zápase se Zbrojovkou Brno
Kapitán Sparty Lukáš Haraslín během nepříznivého stavu v Brně
První gól pražské Sparty vstřelil John Mercado
Fanoušci Zbrojovky
Daniel Vašulín proměnil šanci a poslal Zbrojovku do vedení
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Chance Liga
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Ulice narvané auty, z „šalin“ vystupovaly davy lidí v dresech. Kolem stadionu bylo rušno už hodinu a čtvrt před výkopem. Důvod? Zbrojovka je po třech letech v Chance Lize, a odstartovala rovnou zápasem proti pražské Spartě. „Pět nula,“ tipoval jeden z fanoušků ve videoblogu Ligy naruby. „A už v poločase,“ doplnil vzápětí. Netrefil to, ale svěřenci trenéra Martina Svědíka způsobili výhrou 3:1 euforii. Podívejte se na celé video, jak Brno prožívalo návrat fotbalistů do nejvyšší soutěže.

  • Jak se fanouškům líbí nová klubová identita?

  • Na kterou posilu se nejvíc těší?

  • Skončí Svědíkův tým v top šestce?

  • Co si příznivci Zbrojovky přejí?

  • A jak zápas zhodnotili redaktoři Ligy naruby?

Kompletní videoblog ze zápasu Zbrojovka - Sparta sledujte na iSportu a na webu liganaruby.cz.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka11003:13
2Liberec11003:13
3Teplice11003:13
4Baník11001:03
5Artis00000:00
6Slavia00000:00
7Hr. Králové00000:00
8Jablonec00000:00
9Ml. Boleslav00000:00
10Olomouc00000:00
11Pardubice00000:00
12Slovácko00000:00
13Zlín10010:10
14Bohemians10011:30
15Plzeň10011:30
16Sparta10011:30
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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