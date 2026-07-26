Snový návrat Zbrojovky do ligy! Narvaný stadion, Vašulín NEJ posila i Svědíkova slova
Ulice narvané auty, z „šalin“ vystupovaly davy lidí v dresech. Kolem stadionu bylo rušno už hodinu a čtvrt před výkopem. Důvod? Zbrojovka je po třech letech v Chance Lize, a odstartovala rovnou zápasem proti pražské Spartě. „Pět nula,“ tipoval jeden z fanoušků ve videoblogu Ligy naruby. „A už v poločase,“ doplnil vzápětí. Netrefil to, ale svěřenci trenéra Martina Svědíka způsobili výhrou 3:1 euforii. Podívejte se na celé video, jak Brno prožívalo návrat fotbalistů do nejvyšší soutěže.
Jak se fanouškům líbí nová klubová identita?
Na kterou posilu se nejvíc těší?
Skončí Svědíkův tým v top šestce?
Co si příznivci Zbrojovky přejí?
A jak zápas zhodnotili redaktoři Ligy naruby?
Kompletní videoblog ze zápasu Zbrojovka - Sparta sledujte na iSportu a na webu liganaruby.cz.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|5
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Slavia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Hr. Králové
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Jablonec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Olomouc
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Slovácko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|14
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu