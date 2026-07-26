ONLINE: Slavia - Slovácko 4:1. Kanonáda v první půli! Podruhé se prosadil Nowak
Fotbalisté Slavie zahajují cestu za mistrovskou obhajobou, na úvod Chance Ligy hrají doma se Slováckem. Usilují o třetí ligový titul po sobě a zároveň další přímý postup do Ligy mistrů. Slavia podlehla Slovácku jen jednou z posledních 25 ligových zápasů a v Edenu zdolala soupeře z Uherského Hradiště desetkrát po sobě. Podaří se jí to i tentokrát? Trenér Jindřich Trpišovský nasadil mladíky Mikuláše Konečného, Eliáše Pitáka nebo Jakuba Kolíska, hrají také letní posily Danijel Šturm či Wiktor Nowak. Sledujte ONLINE přenos duelu na iSportu, výkop je v 15.00.