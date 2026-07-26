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ONLINE: Slavia - Slovácko. Obhájce v zajímavé sestavě, hraje řada mladíků i letní posily

Mladý slávista Jakub Kolísek
Mladý slávista Jakub KolísekZdroj: Zuzana Jarolímková (Sport)
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Fotbalisté Slavie zahajují cestu za mistrovskou obhajobou, na úvod Chance Ligy hrají doma se Slováckem. Usilují o třetí ligový titul po sobě a zároveň další přímý postup do Ligy mistrů. Slavia podlehla Slovácku jen jednou z posledních 25 ligových zápasů a v Edenu zdolala soupeře z Uherského Hradiště desetkrát po sobě. Podaří se jí to i tentokrát? Trenér Jindřich Trpišovský nasadil mladíky Mikuláše Konečného, Eliáše Pitáka nebo Jakuba Kolíska, hrají také letní posily Danijel Šturm či Wiktor Nowak. Sledujte ONLINE přenos duelu na iSportu, výkop je v 15.00

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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