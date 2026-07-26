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Slavia - Slovácko 5:1. Obhájce začal suverénně, dvěma góly zazářila posila. Dvě červené

Mojmír Chytil s přehledem proměnil penaltu
Mojmír Chytil s přehledem proměnil penaltuZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Jindřich Trpišovský na děkovačce s dětmi v Edenu
Lukáš Provod na děkovačce s dětmi v Edenu
Slávista Mikuláš Konečný (vlevo) byl v úplném závěru vyloučen
Emmanuel Ayaosi poprvé za Slavii naskočil ve druhém poločase
Pavel Juroška byl v Edenu vyloučen
Mojmír Chytil s přehledem proměnil penaltu
Dvacetiletý slávistický obránce Eliáš Piták
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iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Fotbalová Slavia vykročila za obhajobou titulu v Chance Lize s přehledem, Slovácko na úvod sezony porazila 5:1. Celek z Uherského Hradiště sice v Edenu rychle vedl díky gólu Pavla Jurošky, Pražané se pak ovšem už v první půli prosadili hned čtyřikrát. O dvě trefy se postarala letní posila Wiktor Nowak, pátou branku „sešívaných“ přidal po změně stran z penalty Mojmír Chytil, který také zapsal dva góly. Juroška byl ve druhém poločase vyloučen, v úplném závěru dostal červenou kartu i domácí Mikuláš Konečný.

Podrobnosti připravujeme.

KonecLIVE
51

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia11005:13
2Zbrojovka11003:13
3Liberec11003:13
4Teplice11003:13
5Baník11001:03
6Artis00000:00
7Hr. Králové00000:00
8Jablonec00000:00
9Ml. Boleslav00000:00
10Olomouc00000:00
11Pardubice00000:00
12Zlín10010:10
13Bohemians10011:30
14Plzeň10011:30
15Sparta10011:30
16Slovácko10011:50
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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