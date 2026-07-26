Slavia - Slovácko 5:1. Obhájce začal suverénně, dvěma góly zazářila posila. Dvě červené
Fotbalová Slavia vykročila za obhajobou titulu v Chance Lize s přehledem, Slovácko na úvod sezony porazila 5:1. Celek z Uherského Hradiště sice v Edenu rychle vedl díky gólu Pavla Jurošky, Pražané se pak ovšem už v první půli prosadili hned čtyřikrát. O dvě trefy se postarala letní posila Wiktor Nowak, pátou branku „sešívaných“ přidal po změně stran z penalty Mojmír Chytil, který také zapsal dva góly. Juroška byl ve druhém poločase vyloučen, v úplném závěru dostal červenou kartu i domácí Mikuláš Konečný.
Podrobnosti připravujeme.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|6
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Hr. Králové
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Jablonec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Olomouc
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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