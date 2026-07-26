Vašulín o gólu Spartě: Fantazie! To se mi stalo po hodně dlouhé době. Jak se cítí v Brně?
Byl to večer, který fanoušek Zbrojovky po letech strádání mezi první a druhou ligou potřeboval. Včetně sóla Daniela Vašulína (28) od půlky hřiště až od cíle. Výhru nad Spartou (3:1) měl v hlavě už od pátku „Den před zápasem jsem si to takto vysnil,“ pousmál se útočník nováčka Chance Ligy, jenž dal Letenským gól poprvé v kariéře.
Jaké to je běžet tak dlouho sám na bránu?
„Zrovna jsem říkal, že se mi to stalo po hodně, hodně dlouhé době. Jenom jsem si hlídal, jestli mě někdo nedobíhá. Otočil jsem se a viděl, že mám za sebou dost prostoru. Soustředil jsem se na to, abych dal gól. Jsem strašně rád, že jsem mohl takto pomoct týmu. Cítil jsem, že do toho nejdeme úplně jako outsideři.“
Cíleně jste střílel po zemi pod gólmanem?
„Jo.“ (úsměv)
Góly dáváte už od přípravy. Roste vám sebevědomí?
„Mám obrovskou motivaci se v Brně prosadit. Jsem rád, že mi to tam od začátku padá. Jsem nadšený z města, z celého realizáku a týmu. Cítím se tady skvěle. Snad to takhle půjde dál. Máme interní cíl, za kterým si půjdeme. Celý den jsem byl plný očekávání. Musím říct, že to byla fantazie. Stadion byl plný, navíc se hrálo pod světly. Mělo to zkrátka parametry. I diváci nás dohnali k tomu, abychom to zvládli. To je jedna z věcí, která mě sem lákala. Klobouk dolů, že zápas za tak krátkou dobu vyprodali. Věřím, že jsme jim dali náboj, aby chodili na každé utkání.“
Rozjeli jste utkání agilně, ofenzivně. Byl to záměr, co?
„Už v úvodu jsem měl šanci, kterou bych asi měl proměnit. Začali jsme aktivně a vyvrcholilo to prvním gólem. Poločas jsme odehráli fakt dobře. Jen škoda, že jsme ten druhý slezli trošku níž, Sparta vyrovnala. Neměli jsme druhé balony, a to nás stálo síly. Ale pak jsme ukázali sílu týmu, pomohli jsme si standardkou. Výsledek je skvělý a myslím, že to i odehráli skvěle.“
Důležitým hráčem na place byl rovněž Amadou Dante, posila z portugalské ligy. Jak na vás působí?
„Je u nás krátce. Klasický levák, levou nohu má skvělou. Dává balony do vápna. Je to hráč, který nám pomůže. V zápase se Spartou už to ukázal.“
Hned další víkend vás čeká cesta do Plzně, odkud jste přestoupil.
„Strašně se na to těším. Jsou tam kluci, které jsem teď dva měsíce neviděl. Věřím, že z Plzně nějaké body odvezeme.“