Liberecká euforie i nečekaný hrdina. Ostatní by si měli vzít příklad, chválil Masopust
Největší hvězda Armin Mahmič (21) ještě plní individuální plán po mistrovství světa, Liberec ale v ofenzivě táhli jiní borci. První kolo v Plzni (3:1) vyšlo Severočechům dokonale. Poprvé v Chance lize se na střídačce představil Branislav Fodrek a sledoval perfektní výkon svého týmu. Pomohli noví zkušení hráči a především nečekaný lídr ofenzivy – Patrik Dulay (21) přispěl gólem a asistencí. „Dneska byl fakt úžasný,“ chválil po utkání záložník Lukáš Masopust.
Liberec vstoupil pod novým trenérem Branislavem Fodrekem do sezony skvěle. Poprvé v obraně nastoupil za nový klub v lize Lukáš Hůlka (31), který se přesunul po dlouhém angažmá v Bohemians. Ofenzivu táhl slávista Vasil Kušej (26). Další opora z Edenu Jan Bořil, který je stále v disciplinárním trestu, zatím sledoval zápas v civilu. Po utkání se u lavičky usmíval vedle sportovního ředitele Thea Gebre Selassieho.
Změny klubu, který už v minulé sezoně pronikl do top 6 v lize, jednoznačně pomohly. Hůlka přinesl do zadní linie potřebný klid, velmi dobře fungoval ve dvojici s Augustinem Drakpem (24). Liberec dovolil domácímu favoritovi jedinou střelu na bránu – proměněnou penaltu Dávida Krčíka, zcela zaslouženě slavil výhru 3:1. Vasil Kušej pomohl ofenzivnímu výkonu a po jeho rohu si do brány srazil nešťastně míč Tomáš Ladra.
Zatímco plzeňští hráči nechápali, co v úvodním kole před domácím publikem předvedli, v liberecké šatně byl po zápase hukot. Děkovné řeči, dlouhý potlesk a tradiční pokřik s tříbodovým puncem celému týmu velmi zpříjemnily zpáteční cestu na sever Čech.
„Vážíme si výhry, zároveň zůstáváme nohama na zemi. Věděli jsme, kam cestujeme, domácí jsou ambiciózní a na vlastním hřišti velmi silní. Šli jsme do zápasu s pokorou a respektem. Na hřišti nebyl od nikoho slabý výkon, všichni kluci to odmakali, gratuluji jim. Mám obrovskou radost. Není to o mně, ale o celém klubu a hráčích,“ zdůraznil po zápase úspěšný trenérský debutant Fodrek.
Nejlepším hráčem zápasu byl slovenský křídelník Patrik Dulay. Hráč, který ještě v minulé sezoně často nastupoval i za třetiligovou rezervu, skvělým sólem připravil druhý gól pro Afolabiho Solia – po plzeňském rohu vyvezl v plném sprintu balon od vlastní brány, přespurtoval Sampsona Dweha a naservíroval před bránu pro svého parťáka snadné zakončení. V závěru potvrdil svůj výkon brankou na 3:1, když tečoval za záda Floriana Wiegeleho vyraženou střelu.
„Mám ho rád, když jsem do Liberce přišel, on nehrával. Ale líbí se mi jeho přístup,“ zmínil po zápase spokojený záložník Liberce Lukáš Masopust. „Nikdy neremcal, nekecal, že nehraje, po každém tréninku sbíral balony, přidával si na hřišti i v posilovně, nabral svalovou hmotu. Ostatní kluci by si z něj měli vzít příklad. Měl dobré zápasy už minulou sezonu, ale občas se svezl s týmem, když se mu nedařilo. Dneska byl fakt úžasný.“
Liberec i bez bosenského reprezentanta Armina Mahmiče vypadal do ofenzivy výborně, týmu pomohli i střídající hráči (Soliu, Krollis, Faye). „Hlavně nám pomohli kluci nahoře. Když to srovnám s minulou sezonou a jak jsme hráli a dneska, co byli schopni uhrát za souboje, tam udělali největší progres. Nám se pak hrálo jednodušeji, mohli jsme sbírat druhé balony. Dopředu to od nich byla skvělá práce,“ chválil Masopust.
Společně se spoluhráči si vychutnával vítězné pocity proti velkému favoritovi. „Obrovská euforie, jsme hodně rádi, jakým způsobem jsme to zvládli a jak jsme se tady prezentovali. Všichni jsme nadšení, že jsme se takhle uvedli pod novým trenérem. Hrál jsem dlouho ve Slavii, ani nevím, kdy naposledy jsem v Plzni vyhrál, snad finále poháru někdy v roce 21,“ vzpomínal někdejší reprezentant.