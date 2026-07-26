Reakce na ostudné bránění Sparty: Hanba! Nemám slov, zuřil Ševínský. Tři góly po chybách
Padala velmi kritická, až ostrá slova. „Hanba,“ zopakoval několikrát stoper Adam Ševínský. „Momentálně nemám slov,“ nedokázal ani popsat, co se vlastně v úvodním zápase ligové sezony stalo. Sparta byla zas a znovu zranitelná. V sobotu večer podala na hřišti Zbrojovky ostudný výkon v defenzivě. „Nedodrželi jsme, co jsme měli,“ prohodil kapitán Lukáš Haraslín.
Už generálka naznačila možný problém. Sparta schytala minulý týden debakl od dánského Nordsjaellandu (1:5) a ani při ostrém startu do nové sezony si nevedla vůbec dobře. Od Zbrojovky, tedy od natěšeného ligového nováčka, inkasovala další tři branky. „Jsou to ale úplně odlišné góly,“ namítl trenér Brian Priske.
První situace vznikla z útočného autu kapitána Lukáše Haraslína. Balon se vykutálel na hraně velkého vápna, kde zaznamenal klíčovou ztrátu teprve osmnáctiletý talent Hugo Sochůrek. Brňané přešli do rychlého protiútoku, který vyřešil útočník Daniel Vašulín i díky špičkové přihrávce Tadeáše Vachouška.
Dvojice záložníků Adam Karabec a Andrew Irving ani náhodou úspěšného střelce nedostihli. „Nebylo to o Hugovi, bylo to o nás všech, co jsme byli na hřišti,“ odvětil Haraslín na tiskové konferenci. Byl skleslý, mluvil opravdu potichu. Sotva ho bylo na dva metry slyšet.
Kouč Priske byl nejvíc kritický při druhé obdržené brance, která padla za stavu 1:1 po rohovém kopu. „Ve druhém poločase dáme sice gól, ale vzápětí zase inkasujeme. A z čeho? Celý týden si opakujeme, že Brno je dobré v protiútocích a standardkách,“ nechápal Haraslín. Skóroval Vachoušek, ale klíčem byla vracečka Filipa Vedrala. Souboj s ním nepochopitelně vypustil Irving.
„Víc mě štve, že rohovému kopu předcházelo další velmi špatné bránění,“ zmínil Priske. Měl na mysli situaci na levém kraji hřiště, kde se překvapivě pohyboval John Mercado (čekalo se, že nastoupí na pravém křídle).
Priske uznal: Sörensen nám chyběl
Ekvádorského reprezentanta překonali snadnou výměnou míče Lucky Ezeh a Lukáš Penxa, odchovanec Sparty. Byl u toho také Jaroslav Zelený, který po centru Amadoua Danteho neuhlídal ve vápně Ezeha. Přitom nešlo úplně o složitou situaci na bránění.
„Byli jsme nedůslední jak v obraně, tak v útoku. Propadali jsme všude, byly tam nedůsledky při standardní situaci. Hanba, hanba,“ uvedl stoper Adam Ševínský v rozhovoru pro klubové kanály. „Je to facka, kterou jsme potřebovali,“ přidal Haraslín.
Priske změnil personální složení v obraně už po Vachouškově gólu. Na hřiště poslal Matěje Ryneše, díky čemuž se posunul Mercado na stranu ofenzivní trojky. Později Martin Suchomel nahradil Pavla Kadeřábka, rovněž ne úplně viditelného muže na hřišti.
Překvapivým tahem byla absence Asgera Sörensena, zástupce kapitána a jindy naprosto klíčového stopera. Zkušený Dán proseděl celý zápas se Zbrojovkou na lavici. „Chybělo nám jeho lídrovství a defenzivní kvalita,“ uznal Priske.
Tak proč ho nenasadil? „Všichni jste zaznamenali přestupové spekulace a je přirozené, že se hráči dostanou do hlavy. Nebyl dostatečně mentálně nastavený na to, aby hrál za Spartu,“ vysvětlil. O oblíbeného středního obránce tak nejspíš přijde. Velký zájem projevuje v posledních dnech Kodaň.
Při zranění Emmanuela Uchenny nebo Patrika Vydry je evidentní, že Sparta potřebuje posílit. Defenzivní mizérie možná uspíší příchod přes dva metry vysokého stopera Tobiase Guddala z Tromsö, které hraje ve čtvrtek odvetu kvalifikace Evropské ligy v Hradci Králové. „Přestupy by se staly bez ohledu na dnešní výsledek,“ přiznal Priske.
Ať už s dalším importem, nebo bez něj, Sparta nemá velkou šanci uspět v boji o mistrovský titul. „Ambice jsou stejné, dneska se bavme o chabém výkonu,“ zakončil dánský kouč.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|5
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Slavia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Hr. Králové
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Jablonec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Olomouc
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Slovácko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|14
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
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