Petrášek o Brunesovi: Gólová mašina! Jaké superlativy o něm slyšel od kouče Rakówa
V den startu nové ligové sezony Sparta potvrdila zatím nejdiskutovanější transfer. Přichází norský útočník Jonatan Braut Brunes z Rakówa Čenstochová. Stal se nejdražším nákupem v klubové historii. „Očekávám, že nám dodá extra kvalitu vepředu,“ řekl trenér Brian Priske na adresu dvojnásobného nejlepšího střelce polské ligy.
Ofenzivní vlohy má v genech. Jonatan Braut Brunes je bratrancem celosvětové hvězdy Erlinga Haalanda, hráče Manchesteru City. Velký přestup rodinného příslušníka mu pochopitelně neunikl.
„Dokázali jsme to,“ napsal ke společným fotkám na instagramu. A dokonce začal sledovat oficiální účet Sparty.
Brunes, jenž brzy oslaví šestadvacáté narozeniny, podepsal na Letné víceletý kontrakt. Podle polských zdrojů cena za norského útočníka má být šest milionů eur (cca 145 milionů korun), ale informace deníku Sport a webu iSport.cz hovoří o fixní částce kolem 5 milionů eur (přes 120 milionů korun).
I tak jde o nejdražší nákup v historii Sparty, zároveň o jeden z nejnákladnějších přestupů v české lize vůbec. „Jsme šťastní, že jsme ho získali. Víme, že je schopný skórovat, a to je důvod, proč je tady,“ poznamenal trenér Brian Priske po sobotní prohře se Zbrojovkou (1:3). Při ní Brunes ještě nefiguroval, na programu měl individuální přípravu v Praze.
Brunes strávil poslední dva roky v Rakówu Čenstochová, v jehož dresu nastřílel 40 gólů v 81 zápasech napříč všemi soutěžemi. „Tím potvrdil, že je prověřeným zakončovatelem,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Rosický pro klubové kanály.
„Schopnost střílet góly všemi způsoby a jeho variabilita z něj dělají útočníka využitelného v různých rozestaveních i proti odlišným typům soupeře. Umí si najít prostor mezi řadami a svým herním myšlením pomoci týmu při výstavbě hry, zároveň dokáže dobře pracovat na ofsajd lajně a nabíhat za obranu,“ pokračoval.
Sparta má momentálně čtyři hráče schopné nastoupit na pozici hrotového útočníka. V Brně hrál v základní sestavě Jan Kuchta, ve druhé půli ho nahradil Matyáš Vojta a Ebrima Singhateh si přenesl z Jablonce ještě trest za červenou kartu.
Ovládne sparťanský útok?
Brunes je střelec, zároveň se i jako devítka výrazně zapojuje do kombinace. Po příchodu na Letnou má zřejmě největší šanci, aby se stal útočnou jedničkou Priskeho mužstva. „Myslím, že Sparta nakoupila velmi dobře,“ reagoval Tomáš Petrášek, obránce Hradce Králové, pro deník Sport a web iSport.cz. Východočeši narazí na Spartu na začátku září v sedmém ligovém kole.
Petrášek má ideální kompetenci komentovat Brunesův přestup, protože stejně jako on hrál za Raków Čenstochová. I když se nepotkali v jednom týmu, na norského střelce se vyptával u bývalého kouče Marka Papszuna.
„Když jsem se s ním osobně bavil, říkal mi, že je to rozhodně nejlepší devítka, kterou v Rakówě trénoval. Prý je to fakt fantastický hráč,“ líčil Petrášek. Navíc nabídl svůj pohled: „Je to gólová mašina, je pohotový ve vápně a má velmi dobrou střelu i výběr místa. Umí dát gól nohou i hlavou.“
Je jasné, že Brunes zanechal v polské lize obrovskou stopu. Jaká bude v Chance Lize?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|8
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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