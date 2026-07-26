Artis už nepočítá s Breitem. Co Beauguel? Má nový motor, tvrdí kouč Nádvorník
Historická premiéra Artisu mezi elitou je tady. Druhý brněnský tým vyrazí v pondělní dohrávce fotbalové Chance Ligy do domácí bitvy s Mladou Boleslaví. Kdyby mohl mít trenér Roman Nádvorník nějaké přání, bral by čtrnáct dnů navíc na přípravu. Kádr se mu totiž neustále mění před očima a jeho konečná podoba bude ještě jiná. „Doufám, že v týdnu přijdou další hráči,“ sdělil kouč v rozhovoru pro iSport.
V sobotu jste sledoval Zbrojovku proti Spartě. Pochválíte rivala za výhru a výkon?
„Zbrojovka hrála dobře, disciplinovaně. Měla nebezpečné protiútoky a trestala Spartu za liknavost v obranné fázi. V ní hrála velice špatně. Doufám, že nás taky bude v některém domácím zápase čekat vyprodaný stadion.“
Jakou sílu cítíte z vašeho týmu?
„Potřebovali bychom ještě čtrnáct dnů, aby si to sedlo, hráči o sobě víc věděli a byli bychom vyladění na první zápas. Bohužel ten čas nemáme. Musíme to zvládnout v tomto rozpoložení.“
Naposledy dorazil individuálně velmi schopný křídelník Alexis Alégué z Jablonce. Může být na hřišti naráz s Fombou a Papalelém?
„Určitě se může stát, že budou na hřišti všichni tři. Alégué je využitelný na obou křídlech i na desítce. Je to rozdílový hráč, který by měl přinést kvalitu do útoku a především do koncovky. Právě on by nás měl táhnout nahoru. Když vidíte dnešní fotbal, zápasy lámou lavičky. Musíme mít možnosti kvalitně zasáhnout do zápasu, a když tam pustíme nějakého hráče, měla by se kvalita týmu ještě zvednout. Jsme rádi, že máme další kvalitní křídlo.“
Beauguel? Jasná dohoda a dané mantinely
Kde se nachází útočník Jean-David Beauguel, jenž na jaře neodehrál kvůli zranění ani minutu?
„Ve Francii…Připravuje se furt individuálně s kondičními trenéry. Ještě má asi deset dnů na to, aby se vrátil připravený.“
A opravdu se vrátí?
„Věřím, že ano. Po našem postupu do první ligy má nový motor. Myslím, že se teď kousnul. Kdyby dal pět gólů, stane se historicky nejlepším střelcem mezi cizinci v naší lize. Je v pořádku, že má osobní motivaci. Prohlašuje, že je tohle motor, který ho vrátí do formy. Sám jsem na to zvědavý. Je nad tím velký otazník. Když bude připravený, musí nám pomoct. Potřebujeme každou nohu, která má takovou kvalitu v boxu a kolem něj.“
Nebylo by lepší, kdyby se připravoval s týmem?
„Existuje jasná dohoda s danými mantinely. Má přijet připravený, aby mohl hrát. Když to tak nebude, skončí.“
Jsou možné návraty levých beků Hamidoua Kanteho a Davida Hamensenyi?
„Už to není téma.“
Je pravda, že už nepočítáte s veteránem Radimem Breitem?
„Na jeho pozici jsem přivedl další dva hráče. Mám představu o jiné typologii. Jednáme o jeho budoucnosti. Zatím je pořád členem kádru.“
Co řeknete k prvnímu sokovi v soutěži?
„Boleslav máme nastudovanou. Znám trenéra Majera z Dukly i z Vlašimi. Známe jeho hru a budeme se snažit soupeře překvapit. A bodovat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|6
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Hr. Králové
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Jablonec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Olomouc
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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