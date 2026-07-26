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Jednoduché pokřiky i hučení na sudího, v Edenu fandily děti. Trpišovský: Mladíkům to prospělo

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SESTŘIH: Slavia – Slovácko 5:1. Obrat řídil dvougólový Nowak, Chytil přidal další dvě trefy
Lukáš Provod na děkovačce s dětmi v Edenu
Na zápas Slavia - Slovácko mohly kvůli trestu za nedohrané derby z minulé sezony jen děti
Na zápas Slavia - Slovácko mohly kvůli trestu za nedohrané derby z minulé sezony jen děti
Vítězná děkovačka slávistů s dětmi po zápase se Slováckem
Na zápas Slavia - Slovácko mohly kvůli trestu za nedohrané derby z minulé sezony jen děti
Jindřich Trpišovský na děkovačce s dětmi v Edenu
Slávista Mikuláš Konečný (vlevo) byl v úplném závěru vyloučen
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Bartoloměj Černík
Chance Liga
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Kdo viděl poslední dva domácí zápasy minulé sezony Slavie, dobře ví, že atmosféra byla až smutně pohřební. Kanonáda proti Slovácku na úvod nové sezony Chance Ligy už měla veselejší kulisy. Ty vytvořily stovky dětí, které se v rámci výjimky mohly podívat na jinak pro fanoušky stále zavřený stadion. „Chceme být správnými vzory, aby děti hrály fotbal a sportovaly,“ popisoval Mojmír Chytil po výhře 5:1.

Do Edenu si mohli najít cestu fanoušci jen za přísných podmínek. Vstup byl umožněn jen skupinám po deseti dětech za doprovodu jednoho dospělého, otevřena jim byla jen východní tribuna. Na sluncem prohřáté sedačky se nakonec usadilo přes 1500 diváků, z drtivé většiny nezletilých.

Jak to vypadalo v akci? Už u vyvolávání jmen základní jedenáctky se z tribuny ozýval nadšený jekot. U jmen jako Holeš či Sadílek se děti chytaly, u dosud neznámých (a nakonec gólových) jmen jako Ouanda či Nowak ještě ne. Před výkopem se začalo ozývat první dětské nekoordinované „Slavie do toho!“, stovky hlásků nakonec zkoordinoval buben.

Během zápasu nejely žádné větší chorály, jen jednodušší pokřiky, následně si celá tribuna i zaskákala. A když sudí Pechanec pískl domácím faul, ozvalo se nespokojené hučení tak, jak to znají děti od dospělých. Ti fandili vedle Edenu, kde pro ně byla připravena velká obrazovka ve fanzóně. Během druhého poločasu jich tam bylo kolem dvou stovek.

I díky atmosféře podle Jindřicha Trpišovského mohli rozkvést mladíci jako Mikuláš Konečný, Eliáš Piták či Jakub Kolísek. „Prospělo jim to, mladí kluci pod tlakem atmosféry někdy zpanikaří,“ popsal slávistický kouč.

„Bylo to super. Úplně bez diváků jsme tu hráli dvakrát a nebylo to ono. Jsme rádi za každé dítě, co přišlo, viděli jsme tu radost,“ těšilo Mojmíra Chytila. „Chceme být správnými vzory, aby hrály fotbal a sportovaly.“

Na konci se nahromadili dětští diváci ve spodu tribuny. Nebojte, žádný další vnik na hrací plochu, ale osobní pozdravení se s hráči, kteří východní tribunu poctivě obešli. V tomto módu pojede Slavia ještě v zápase s Pardubicemi za dva týdny. Před klasickým publikem se představí 22. srpna proti Bohemians.

KonecLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia11005:13
2Zbrojovka11003:13
3Liberec11003:13
4Teplice11003:13
5Jablonec11002:13
6Baník11001:03
7Artis00000:00
8Hr. Králové00000:00
9Ml. Boleslav00000:00
10Pardubice00000:00
11Olomouc10011:20
12Zlín10010:10
13Bohemians10011:30
14Plzeň10011:30
15Sparta10011:30
16Slovácko10011:50
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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