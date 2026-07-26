Chytil pálí od úvodního kola: třetí gól třeba na Baníku. Nový kádr? Máme obrovskou sílu
Před pár dny majitel Slavie omilostnil jeho hlavního konkurenta v boji o základní sestavu, Mojmír Chytil ale do sezony fotbalové Chance Ligy vstoupil uvolněně. A hlavně gólově. Jednou se proti Slovácku (5:1) trefil akrobaticky přes hlavu, podruhé mířil přesně z penalty. Sedmadvacetiletý útočník si zvyká na nové spoluhráče i na fakt, že začíná být v kádru pomalu jedním z veteránů.
Na hřišti byla velmi mladá sestava a dostali jste hned rychlý gól. Neznervózněl jste?
„Ani jsem si neuvědomil, že sestava byla tak mladá. Já už tedy tím pádem patřím mezi ty starší. O dost. (usmívá se) Věřil jsem v sílu týmu. Hrál jsem přípravný zápas po mistrovství proti Lyonu a viděl jsem obě sestavy. Gól nás trochu sesadil z koně, ale věřil jsem, že to dokážeme otočit. Druhý poločas z naší strany nebyl tak dobrý, počasí tomu nepomohlo. Jak je teplo, hřiště vyschne a hra zpomalí. To je škoda, mohli jsme vyhrát větším rozdílem. Ale nebudu si stěžovat, po třech letech jsme odstartovali sezonu výhrou.“
Gólová reakce byla opravdu rychlá, trefil jste se zajímavě akrobaticky...
„Z dlouhého autu jsem číhal na vypadnutý balon a dostalo se to ke mně. Z otočky za bránu to za tyč zapadlo. Jako útočník se vždy chcete chytit gólem, jsem spokojený.“
Mohl jste mít ale minimálně hattrick, že?
„Jsem rád za ty dva góly. Samozřejmě, když jdete sami na bránu a nedáte gól, tak vás to mrzí. Ale bavil jsem se s trenérem a třeba ten třetí, co jsem měl dát, přidám na Baníku.“ (usmívá se)
Jak vám to sedí s novými parťáky – Ouandou a Šturmem?
„S Ouandou jsem hrál poprvé, takže si na sebe ještě musíme zvyknout. Ale mají kvalitu, kluci jsou ohromně rychlí, hraje se s nimi dobře. Síla kádru je fakt obrovská, může naskočit kdokoliv a tým bude i tak silný. Pak jsou tam hráči na vystřídání, také obrovsky silní. Zápasy, které se nám nebudou dařit od začátku, můžeme zlomit z lavičky. Řeknu to tak, že je tu 25 vyrovnaných kluků.“
Součástí kádru jsou i mladí odchovanci. Jak to s nimi jde?
„Kluci jsou super. Ví, že hrají za Slavii, že to je nejvíc v republice. Makají, jsou si toho vědomí. Každým zápasem dospívají a budou obrovskými posilami.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|7
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Hr. Králové
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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