Slavia proti Slovácku: zlomené prokletí, rychlé auty i Juroškova nešikovnost. Co Kolísek?
Trvalo to jen jedno kolo a Slavia je ve fotbalové Chance Lize ve tříbodovém trháku. Zatímco Plzeň se Spartou padly, slávisté si před dětskou kulisou v Edenu celkem bez problému došli pro výhru 5:1 se Slováckem. Zásadně si přitom pomohli rychlými auty i (konečně) povedeným startem Mojmíra Chytila. A soupeř z Uherského Hradiště? Bude ho mrzet vyloučení Pavla Jurošky i neudělená červená karta pro domácího Jakuba Kolíska.
Prokletí (?) začátku zlomeno
Zatímco Baník v sobotu prolomil neuvěřitelnou pětiletou šňůru proher v úvodním kole, ani Slavia nešla do nedělního klání se Slováckem s nejlepšími vzpomínkami. Vraťme se do minulosti – před rokem ji doma zaskočil dalekonosnou ránou Jakub Hodek a remizovala s Hradcem 2:2. O dva roky zpátky to byl úvodní zápas právě se Slováckem, kde Pražané remizovali 0:0.
Poslední výhra „sešívaných“ v úvodu soutěže se tak datuje k 22. červenci 2023. Skóre 0:1 v úvodu možná vyvolalo deja vu, ale slávisté nakonec prokletí prvního kola výhrou zlomili. Otázkou ale je, zda jde vůbec o prokletí. Paradoxně právě v posledních sezonách totiž Trpišovského parta zvládla získat titul.
Chytil pálí. I šance
Co měly poslední úvodní kola pro Slavii kromě ztráty bodů společného? Že v obou zápasech začínal Mojmír Chytil, ale neprosadil se. Sedmadvacetiletý útočník to má ve startech sezony obvykle těžké, minulý rok čekal na první branku do sedmého kola, sezonu předtím zrovna tak. Nyní i přes tréninkové manko vypadá odpočatě a hlavně ve střelecké formě – trefil se akrobaticky i z penalty.
Ale... Mohlo být samozřejmě lépe, dvě velké šance totiž slávista spálil. Třeba když po uličce od Šturma běžel sám na brankáře Urbana a trefil ho pouze do nohy. „To mrzí, ale jako útočník se vždy chcete chytit gólem, tak jsem rád za dva,“ mrknul na novináře. Má teď volné pole působnosti. Tomáš Chorý bude ještě dva zápasy v trestu, i jeho pak údajně trenéři chystají zapracovávat do sestavy postupně. Stane se Chytil konečně útočníkem číslo jedna?
Kolískův téměř červený hřích
Skóre ještě nevypadalo vůbec strašidelně, na tabuli svítilo 1:1. Ndefe se rozeběhl za dlouhým balonem, ale debutant Kolísek ho stáhl. Pechanec pískl, ale přestože byl mladík posledním obráncem, sudí vytáhl žlutou kartu. Jiná rada nepřišla ani od videa, byť se hráči Slovácka hlasitě rozčilovali. „U nás pravidlo není moc respektované, ale dle jeho výkladu to červená není. N’Guessan by podle mě míč doběhl a nevíme, zda by to byla zmařená branková šance,“ popisoval ve studiu Oneplay Sport expert Jan Rajnoch.
Kouč Jan Jelínek na tiskové konferenci zachoval dekorum a stručně prohlásil. „Byl to důležitý moment, pokud to bylo tak, jak si myslím. Nemám to zanalyzované, nebudu se k tomu tedy vyjadřovat. Zápas mi ukázal jiné věci.“ Jindřich Trpišovský přiznal, že mu zatrnulo. „Apeloval jsem během rozcvičení, ať raději necháme soupeře běžet na bránu, ale hrajeme v jedenácti. Naštěstí to pro nás dopadlo dobře,“ popsal.
Juroška z obláčku na zem
Poslední sezonu se snažil marně oživit renomé, se kterým pod Martinem Svědíkem ohromil ligu. Pavel Juroška ale nejen ze zdravotních důvodů rychlost, dravost a potenciální gólovost nedokázal prodat. Nového kouče Jana Jelínka podle všeho přesvědčil, odehrál celou přípravu, objevil se v základní sestavě. A v Edenu zasadil favoritovi překvapivou ránu, když únik zleva zakončil nechytatelně pod břevno. Slovácko na obláčku, starý Juroška je zpátky.
Jakoby to ale pětadvacetiletému hráči nebylo přáno. Nejen, že jeho tým do poločasu inkasoval čtyři góly, on sám byl ve druhé půli vyloučen za dojezd Mikuláše Konečného, kterému prošlápl kotník. Ze začátku se zákrok podezřelým nezdál, zasáhlo ale video. „Na videu to vypadá hůř, než to ve finále bylo. Teď to ve mně trochu vře a mrzí mě to kvůli týmu. I kvůli sobě, nevím, jak dlouho teď budu chybět. Pokud mám říct svůj pocit, tak jsem ho došlápl, ale nohu jsem stáhl a hned jsem se mu omlouval. Věděl, že jsem to neudělal schválně. Byla to nešikovnost,“ kroutil zklamaně hlavou.
Houšteckého autová zbraň
Slavia rozhodně zatraktivnila svou hru. Jak poukázal na síti X datový analytik Jakub Kadrnožka, procento jejích dlouhých míčů spadlo na pouhých 13 %. Přesto žádný z gólů nepadl po dlouhé kombinační akci. Jeden po vysokém zisku míče, další z penalty a zbylé tři po standardních situacích, konkrétně po autech. Především branky číslo dva a tři trenéry potěší – velice rychle během nich reagovali mladíci a prakticky v momentě, kdy rozhodčí ukázal směrem k bráně Slovácka, už házeli na spoluhráče.
Jak potvrdil po zápase Jindřich Trpišovký, jde o zbraň, kterou vyučuje Zdeněk Houštecký. „Má to na starost, bavili jsme se o tom v přípravě. Hra se pořád vyvíjí a nikdy nebude nic těžšího, než se dostat do plné obrany soupeře. Jedna věc je, aby hráč zareagoval a druhá věc je, aby v sobě útočník měl, že půjde za obranu,“ pochválil exekutory, ale třeba i Danijela Šturma, který si připsal obě následující asistence.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|8
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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