Derby na východě Čech rozsekli brankáři: Mandousovi vypadl míč. Dáreček, kabonil se Trousil
Votroci nejlepší, góly nejhezčí, hulákají mládežníci Hradce Králové v pokřiku před zápasy a po vítězstvích. Úvod aktuální sezony to tak trochu naplňuje. Černobílí vyhrávají, v Tromsö byla vítězná branka jak od Lionela Messiho, v neděli večer zvládli největší zápas domácího programu v Chance Lize, tedy derby s Pardubicemi. Vyhráli 2:1, zásadní podíl na tom měla defenziva s brankářem Adamem Zadražilem. Jaký rozdíl proti soupeři.
Dvě minuty před koncem poločasu Vladimír Darida, hradecký tahoun, centroval z pravé strany. Byl to takový chip, jak se golfově říká, lehce podkopnutý míč, jenž se měl snášet k zadní tyči. Brankář Aleš Mandous si pro něj šel, všichni očekávali, že ho lapí. Jenže vypadl mu z rukavic a Mick van Buren, střelec epesního gólu v Tromsö, ho úplně v klidu poslal do brány. Stadion v Malšovicích, nově Finep Arena, slavil.
Přitom do té doby byly Pardubice ve hře maličko lepší, měly více střel. Tahle situace rozsekla duel, bylo to jasné. „Myslím, že to rozhodlo,“ přitakal domácí trenér David Horejš.
Jeho tým však – zjednodušeně – využil, že jeho gólman Adam Zadražil jasně předčil svůj protějšek. Sice jednou inkasoval, jenže skórující Tobias Boledovič se trefil perfektně. Jinak byl jistý i odvážný při centrech, měl další dva super zákroky.
Naproti tomu Mandous zkratoval. „Poločas měl být 0:0, ale pak jsem Hradci darovali dáreček. K Mandousovi se nebudu vyjadřovat, to si rozebereme, je to na hodnocení trenérů gólmanů,“ kabonil se Jan Trousil. „Byla to chyba brankáře. Udělal jsem pohyb, ale hlavně jsem byl ve správný čas na správném místě. Útočník tam má být, to je moje úloha,“ povídal střelec Van Buren.
Je jasné, že Mandous se dostal do brány nečekaně. Měl být dvojka, jenže jednička minulé sezony Gruzínec Luka Kharatishvili je v rekonvalescenci. Dá se čekat, že po jejím ukončení se vrátí mezi tyče. Nakonec derby tomu nenahrálo jen v situaci, po níž skóroval Van Buren.
Trousil se zlobil: Góly jsou prostě špatně
Přišel totiž další problém spojený s brankářovou rolí. I když Mandous nebyl jediným viníkem.
V 56. minutě kopal Hradec roh, po něm se prosadil stoper František Čech. Možná klame, není vysoký, měří 179 centimetrů, jenže v klubu už od mládí všichni vědí, že je velmi dobrý hlavičkář. Zdobí ho odhad, výběr místa, jistá „vyčuranost“. Tentokrát se to projevilo, na malém vápně si počkal na centr a zapsal vítěznou branku. Hosté se primárně zaměřili na jiné hrozby, třeba Filipa Čiháka, jenže se spletli.
„Góly, co dostáváme, jsou prostě špatně. Tou standardní situací jsme to jen vyšperkovali,“ láteřil kouč Trousil.
Pro Čecha šlo o třetí zásah v kariéře, úspěchem jen potvrdil výborný výkon. Jako přídavek pro hradecké fanoušky pak přidal chvíli před koncem okamžik, kdy v souboji naprosto čistě vyhodil do vzduchu hostujícího dribléra a podle mnohých příští hvězdičku ligy Victora Samuela. Stadion bouřil, Čech jako kluk, který hraje v černobílých barvách od školičky, byl za hrdinu. To přesně si místní si přejí.
Náladu jim nezkazil ani jediný zásah hostů, který však nezměnil ráz duelu. Hradečtí využili zkušenosti, zarputilost, umění dojít si pro výsledek. Na začátku sezony se jim to daří. Další zásadní duel je čeká ve čtvrtek, kdy hrají odvetu 2. předkola Evropské ligy s Tromsö doma v Malšovicích.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|8
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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