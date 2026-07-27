Znalec polské ligy o Brunesovi: Jako bratranec, góly má v krvi. Je ohromně sebevědomý
Polský fotbal má naskenovaný, vždyť ve velké zemi kopal osm let. S Rakówem, odkud do Sparty přichází jako hřmotná posila norský útočník Jonatan Brunes, postoupil do Ekstraklasy a vyhrál pohár. Čtyřiatřicetiletý Petr Schwarz, jemuž před rokem ukončilo kariéru těžké zranění ledviny, navíc tamní poměry sleduje i nadále. „Brunes bude ve Spartě útočník číslo jedna, nic jiného nedává smysl,“ říká někdejší elegantní záložník se dvěma starty v národním mužstvu. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Proč tak soudíte?
„Honza Kuchta je dobrý hráč, ale pro vývoj hráče, jako je Brunes, by nedávalo smysl, aby seděl na lavičce. Myslím, že Sparta ho dělá jako jedničku, během pár týdnů by měl ukázat kvalitu. Matyáš Vojta bude v tu chvíli až trojka.“
Co přinese Brunes Spartě?
„Tak je to Haalandův bratranec… Oni to mají v krvi, potřebují dávat góly. Brunes jich nastřílel v poslední sezoně v lize a pohárech dvacet šest.“
Najdete jeho zbraně?
„Je ohromně sebevědomý, penalty si bere za každého stavu. Ta čísla hovoří za vše, za dvě sezony dal v Ekstraklase třicet branek, dělá progres, jaký potřebuje.“
Jaký je jeho hlavní post?