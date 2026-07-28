Sparťanské devítky: čtyři adepti na jedno místo. Vojta po Brunesově příchodu padá dolů
Tři jsou jasně definovaní, klasické devítky, prostě střední či hrotoví útočníci. Čtvrtý může dodat určitou odlišnost, vypadá spíš jako řešení z nouze v případě personálních potíží. Fotbalová Sparta v tuto chvíli prostě drží tři a půl jména na pozici číslo 9. Ebrima Singhateh by totiž měl pendlovat v ofenzivě. Jak jsou na tom forvardi připadající na jediné místo po příchodu vzývaného Jonatana Brunese z polského Rakówa?
Ebrima Singhateh
- 22 let
- Chance Liga 2024-26: Sigma, Karviná, Jablonec
- Zápasy: 54
- Minuty: 2 752
- Góly: 6
- Asistence: 3
V přípravě nastoupil na hrotové pozici, i když je primárně křídlo. Na špici už však působil v minulosti, v Estonsku či druholigové Vlašimi. Fyzické předpoklady ho ostatně předurčují k tomu, aby post zvládl. Navíc dokáže jít rychle za obranu, je jiný než další klasičtí forvardi ve Spartě. Ale je jasné, že půjde spíše o nouzovou nebo nečekanou variantu.
Matyáš Vojta
- 22 let
- Chance Liga 2023-26: Mladá Boleslav, Sparta
- Zápasy: 55
- Minuty: 3 426
- Góly: 17
- Asistence: 4
Očekávání obrovská, cena také. Pro mladého pána není dobré, že se stále připomíná, jak ho Sparta v zimě vykoupila z Mladé Boleslavi za cenu atakující 120 milionů korun. I kouč Brian Priske přiznal, že to má hráč v sobě, navíc se tlak znásobuje tím, že není schopný skórovat,. Za Spartu se trefil jen jednou proti Alkmaaru. V tuto chvíli je až číslo 3.
Jan Kuchta
- 29 let
- Chance Liga 2015-26: Slavia, Bohemians, Slovácko, Teplice, Liberec, Sparta
- Zápasy: 219
- Minuty: 14 691
- Góly: 87
- Asistence: 25
V minulé sezoně zapsal fakt velmi slušná čísla. Patnáct gólů, devět asistencí, přitom se střídal s konkurenty Matyášem Vojtou a Albionem Rrahmanim, proto se dostal do nominace na mistrovství světa. Když Kosovan Rrahmani odešel, zdálo se, že dostane hlavní roli, jenže Spartě nestačí dva útočníci. Nyní bude dvojka, což rozhodně nemá úplně rád.
Jonatan Brunes
- 25 let
- Ekstraklasa 2024-26: Raków
- Zápasy: 64
- Minuty: 4 810
- Góly: 30
- Asistence: 0
Čekáte něco jiného, než že bude pravidelně ve startovací jedenáctce? Usilovala o něj Slavia, nakonec končí na druhém břehu. Čísla má perfektní, fyzicky by neměl mít problém s bojovnou ligou. Ten chlap navíc myslí na mnohem - při vší úctě - lepší adresy a do Prahy přichází, aby to dokázal. Má vzor, bratrance Erlinga Haalanda.