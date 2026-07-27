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Kdo je kdo v rodině posily Sparty: hvězda Erling, prastrýcova sláva a teta atletická šampionka

Kdo je kdo ve slavné rodině Jonatana Brauta Brunese, nové posily Sparty?
Kdo je kdo ve slavné rodině Jonatana Brauta Brunese, nové posily Sparty?Zdroj: koláž iSport
Norský útočník Jonatan Braut Brunes se stal novou posilou Sparty
Norský útočník Jonatan Braut Brunes se stal novou posilou Sparty
Norský útočník Jonatan Braut Brunes se stal novou posilou Sparty
Norský útočník Jonatan Braut Brunes se stal novou posilou Sparty
Nový přestupový cíl pražské Sparty? Jonatan Braut Brunes
Jonatan Braut Brunes v dresu Rakowa
Erling Haaland dává gól Pobřeží Slonoviny
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Petr Adam
Chance Liga
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Velké haló způsobil přestup Jonatana Brauta Brunese do Sparty. Norský útočník přichází jako vyhlášený kanonýr z polské ligy, ale také jako zástupce elitní sportovní rodiny. Najdeme v ní převážně velmi úspěšné fotbalisty včetně Erlinga Haalanda. Ale nejen jeho.

Emma Braut Brunesová (22)

  • Vztah k Brunesovi: sestra

Brunesova sestra se může také pochlubit, že to s fotbalem dotáhla do zahraniční. Dvaadvacetiletá obránkyně loni přestoupila do Bröndby Kodaň, druhého týmu dánské ženské ligy. Emma Brunesová má navíc zapsané i starty v mládežnických reprezentacích Norska.

Emma Braut Brunesová, sestra nové posily SpartyEmma Braut Brunesová, sestra nové posily Sparty • Profimedia

Erling Haaland (26)

  • Vztah k Brunesovi: bratranec

Není třeba ho představovat. Erling Haaland je jednou z fotbalových megastar na globální úrovni, což potvrdil také na letošním mistrovství světa. V Manchesteru City zatím nastřílel 162 gólů ve 198 zápasech a má lukrativní smlouvu do roku 2034.

Erling Haaland dává gól Pobřeží SlonovinyErling Haaland dává gól Pobřeží Slonoviny • ČTK

Alf-Inge Haaland (53)

  • Vztah k Brunesovi: strýc

Než přišel jeho syn Erling, byl nejviditelnějším fotbalovým představitelem rodu. V 90. letech to dotáhl do Premier League, kde postupně hrál za Nottingham, Leeds a Manchester City. Kariéru mu prakticky ukončilo zranění po brutálním zákroku kapitána Manchesteru United Roye Keana v roce 2001.

Alf-Inge Haaland v dresu norské reprezentaceAlf-Inge Haaland v dresu norské reprezentace • Profimedia

Gry Marita Brautová (54)

  • Vztah k Brunesovi: teta

Matka Erlinga Haalanda a také úspěšná vícebojařka, v 90. letech se stala v této atletické disciplíně norskou šampionkou. Manželství s Alf-Ingem Haalandem však nevydrželo. Její rodinné jméno Braut si Haaland připsal během mistrovství světa na dres.

Gry Marita Brautová, bývalá vícebojařka a teta Jonatana BruneseGry Marita Brautová, bývalá vícebojařka a teta Jonatana Brunese • baike.baidu.com

Albert Braut Tjaland (22)

  • Vztah k Brunesovi: bratranec

Zatím nejméně viditelný fotbalový zástupce svého rodu. Z Bryne, kde začínaly kariéry jeho příbuzných, to dotáhl do Molde, kde působil převážně v rezervě. Nyní ho najdeme na soupisce týmu Rosseland ze čtvrté norské ligy.

Albert Tjaland, bratranec Erlinga HaalandaAlbert Tjaland, bratranec Erlinga Haalanda • Instagram

Gabriel Höyland (71)

  • Vztah k Brunesovi: prastrýc

Bývalé ofenzivní eso norského týmu Bryne. Působil v něm od začátku 70. do poloviny 80. let a měl klíčovou roli, když klub z jihozápadního Norska slavil dvě památná druhá místa v norské lize. Výš to dnes druholigové Bryne od té doby nedotáhlo.

Gabriel Höyland, prastrýc Jonatana Brauta Brunese, na zápase BryneGabriel Höyland, prastrýc Jonatana Brauta Brunese, na zápase Bryne • Jærbladet

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