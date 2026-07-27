Kdo je kdo v rodině posily Sparty: hvězda Erling, prastrýcova sláva a teta atletická šampionka
Velké haló způsobil přestup Jonatana Brauta Brunese do Sparty. Norský útočník přichází jako vyhlášený kanonýr z polské ligy, ale také jako zástupce elitní sportovní rodiny. Najdeme v ní převážně velmi úspěšné fotbalisty včetně Erlinga Haalanda. Ale nejen jeho.
Emma Braut Brunesová (22)
Vztah k Brunesovi: sestra
Brunesova sestra se může také pochlubit, že to s fotbalem dotáhla do zahraniční. Dvaadvacetiletá obránkyně loni přestoupila do Bröndby Kodaň, druhého týmu dánské ženské ligy. Emma Brunesová má navíc zapsané i starty v mládežnických reprezentacích Norska.
Emma Braut Brunesová, sestra nové posily Sparty • Profimedia
Erling Haaland (26)
Vztah k Brunesovi: bratranec
Není třeba ho představovat. Erling Haaland je jednou z fotbalových megastar na globální úrovni, což potvrdil také na letošním mistrovství světa. V Manchesteru City zatím nastřílel 162 gólů ve 198 zápasech a má lukrativní smlouvu do roku 2034.
Alf-Inge Haaland (53)
Vztah k Brunesovi: strýc
Než přišel jeho syn Erling, byl nejviditelnějším fotbalovým představitelem rodu. V 90. letech to dotáhl do Premier League, kde postupně hrál za Nottingham, Leeds a Manchester City. Kariéru mu prakticky ukončilo zranění po brutálním zákroku kapitána Manchesteru United Roye Keana v roce 2001.
Gry Marita Brautová (54)
Vztah k Brunesovi: teta
Matka Erlinga Haalanda a také úspěšná vícebojařka, v 90. letech se stala v této atletické disciplíně norskou šampionkou. Manželství s Alf-Ingem Haalandem však nevydrželo. Její rodinné jméno Braut si Haaland připsal během mistrovství světa na dres.
Gry Marita Brautová, bývalá vícebojařka a teta Jonatana Brunese • baike.baidu.com
Albert Braut Tjaland (22)
Vztah k Brunesovi: bratranec
Zatím nejméně viditelný fotbalový zástupce svého rodu. Z Bryne, kde začínaly kariéry jeho příbuzných, to dotáhl do Molde, kde působil převážně v rezervě. Nyní ho najdeme na soupisce týmu Rosseland ze čtvrté norské ligy.
Gabriel Höyland (71)
Vztah k Brunesovi: prastrýc
Bývalé ofenzivní eso norského týmu Bryne. Působil v něm od začátku 70. do poloviny 80. let a měl klíčovou roli, když klub z jihozápadního Norska slavil dvě památná druhá místa v norské lize. Výš to dnes druholigové Bryne od té doby nedotáhlo.
Gabriel Höyland, prastrýc Jonatana Brauta Brunese, na zápase Bryne • Jærbladet