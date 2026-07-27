Danteho božská premiéra. Začlenil se rychle, těší manažera Zbrojovky. Zmrhal musí čekat
Přesvědčit za týden Martina Svědíka, aby hodil nováčka bez jakýchkoliv zkušeností s českým fotbalem do bitvy se Spartou, to už musíte něco umět. Amadou Dante (25) umí, to ukázal hned při své premiéře v Chance Lize. Významně pomohl ke dvěma gólům, jeho centr na trefu Luckyho Ezeha byl luxusní. „Působil velmi klidně, sebevědomě a vyspěle, nezalekl se tempa utkání a bylo vidět, že je dobře fyzicky připravený,“ prohlásil sportovní manažer klubu Martin Jiránek pro web iSport.
Je to trošku móda. A hlavně nezbytnost. Akutní nedostatek kvalitních levých beků z domácích zdrojů nutí české kluby hledat v cizině. Konkrétně elastické borce s africkými kořeny. Takhle během posledních pár let dorazili do Česka Malick Diouf, Aziz Kayondo, Samuel Isife, Youssoupha Mbodji, Hamidou Kante či David Hamansenya...
Dalším v řadě je Amadou Dante, objev nováčka ze Zbrojovky. „Dostali jsme na něj tip od české i zahraniční agentury, se kterými máme navázaný kontakt,“ líčí sportovní manažer Martin Jiránek. „Následně jsme si o něm začali zjišťovat další informace a ověřovat dostupné reference. Už od začátku nás zaujal svým profilem i potenciálem,“ dodává Jiránek.
Z plejády afrických levonohých talentů na české scéně se reprezentant Mali (19 startů) přece jen vymyká. A to věkem, nabytými zkušenostmi z evropských lig. Zatímco Diouf a spol. přišli do Česka ve věku kolem dvaceti let, Dantemu je o pět let více. Jde o hotového hráče, který dvakrát vyhrál rakouskou ligu se Sturmem Graz, hostoval v Hartbergu, absolvoval sezonu ve švýcarském velkoklubu FC Curych a poslední dva ročníky nastupoval za Aroucu v portugalské nejvyšší soutěži. Takže už žádný prospekt, o kterém netušíte, co se z něj nakonec vyklube.
„V Portugalsku asi nehrají hráči, kteří neumí s balonem a nejsou kvalitní,“ poukázal Martin Svědík. „Typologicky se nám do zápasu se Spartou hodil víc než třeba Jarda Zmrhal, protože je na tom rychlostně líp. Do rozestavení soupeře pasoval,“ vysvětlil nasazení novice.
Dante je otřískaný Evropou, příchod do Brna pro něj nebyl žádným kulturním šokem. Ani střet s tuzemským gigantem. Podobných zápasů odehrál ve své kariéře hodně, včetně kvalifikace Ligy mistrů či dvojnásobné účasti na Africkém poháru národů. Na posledním zimním turnaji odehrál za svou zemi celý vstupní duel se Zambií a pak osmifinále s Tuniskem. Třikrát zůstal na lavičce.
V sobotu večer se na vyprodané Srbské nelekl ničeho. Byť jeho výkon zdaleka nebyl bezchybný, celkově upoutal. Po jeho rohu padl druhý gól domácích, pak krásně nacentroval na třetí. „Nebylo to od něj úplně top, ale zvládl to velice dobře,“ pochválil trenér Afričana s číslem 44, který má výborné fyzické i technické předpoklady. Je rychlý, vytrvalý, balon mu nepřekáží. Zvládne pozici krajního zadáka ve čtyřobráncovém systému i halfbeka. Navíc nebyl vůbec drahý.
Zaujal také další hráče. „Klasický levák, levou nohu má skvělou. Dává balony do vápna. Pomůže nám, což ukázal už proti Spartě,“ řekl útočník Daniel Vašulín. „Celá komunikace i samotný transfer proběhly velmi rychle, takže jsme vycházeli především z videozáznamů a referencí. Kromě informací od agentur jsme si ověřovali názory i z dalších zdrojů a lidí, kteří hráče dobře znají. Všechny získané informace do sebe zapadaly a utvrdily nás v tom, že by mohl být pro náš tým správnou posilou,“ připojil manažer Jiránek.
Cesta do Brna
Na starém kontinentu je Dante už sedm let, kdy si ho vyhlédl Sturm Graz a ihned ho poslal hostovat do Hartbergu. Přesto ve finále odcházel předloni do Švýcarska s téměř stovkou ligových startů za Sturm, špičkový rakouský celek. K tomu přidal 22 utkání v evropských pohárech. V Arouce nejprve také hostoval, následně se dohoda změnila na přestup. V jihomoravské metropoli podepsal víceletý kontrakt a od začátku sezony ztěžuje cestu do sestavy bývalému reprezentantovi Jaromíru Zmrhalovi či Denisi Granečnému.
„Zbrojovka o mě projevila velký zájem. Klub působí profesionálně a má jasné ambice,“ prohlásil Dante, jenž dlouho hrával v základu Aroucy, ovšem na jaře ze sestavy vypadl. Proto přijal nabídku z Česka.
„V prvním zápase ukázal přesně to, co jsme od něj očekávali. Působil velmi klidně, sebevědomě a vyspěle, nezalekl se tempa utkání a bylo vidět, že je dobře fyzicky připravený,“ potěšilo Jiránka. „Po prvních dnech v Brně byl velmi pozitivně naladěný. Udělal na něj dojem přístup spoluhráčů i realizačního týmu. Díky tomu se rychle začlenil do kabiny,“ dodal důležitý poznatek.
Bude malijský šikula psát v Chance Lize fotbalové básně po vzoru středověkého italského poety Danteho Alighieriho, autora slavné Božské komedie?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|8
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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