Další movitý zájemce o Chaloupka, Slavii se přihlásil portugalský gigant! Kde je háček?
Po anglických Hull City a Ipswichi, italských klubech či německém Hamburku se Slavii hlásí další slavný zájemce o Štěpána Chaloupka. Podle informací iSportu by třiadvacetiletého fotbalistu ráda přivedla portugalská Benfica.
V lisabonském velkoklubu by Štěpán Chaloupek mohl navázat na svého spoluhráče Davida Juráska, který do Benfiky přestupoval před třemi roky. Zdroje iSportu se shodují na tom, že Portugalci si účastníka mistrovství světa 2026 v Americe vyhlédli do svého projektu a zahájí oficiální jednání.
Tady už však nastává podle redakčních informací v současnosti háček. Benfica má mít totiž podle insiderů na Chaloupka aktuálně nachystanou částku kolem dvanácti milionů eur, v přepočtu cca tři sta milionů korun. Což představy Slavie nenaplňuje, v Edenu si představují částku minimálně o sto milionů korun vyšší a patrně i tučné bonusy k tomu.
Pro představu: než se Jurásek oklikou přes Hoffenheim a Besiktas vrátil do Prahy, vyšel Portugalce podle tehdejších spekulací na čtrnáct milionů eur. A vzhledem k tomu, že kolem Chaloupka se již delší dobu motají i další movité značky ze zahraničí, je pravděpodobné, že SKS první nabídku odmítne.
Trpišovský předpověděl budoucnost
Připomeňme, že Chaloupka má na seznamu například Hull City, byť tam se situace komplikuje kvůli změnám ve sportovním úseku, Ipswich Town či kluby z Říma i Milána. Produktivního stopera sleduje i bundesligový Hamburk.
Chaloupek přicházel do Slavie z Teplic za jeden milion eur, v minulé ligové sezoně vstřelil osm branek, výrazně pomohl k titulu a sobě k účasti na mundialu v Americe. V Mexiku si zahrál proti Jižní Koreji, v neděli nastoupil na závěrečnou čtvrthodinu proti Slovácku.
Mistr z Vršovic je na případný odchod některého z obránců personálně připraven nadstandardním způsobem, což bylo i téma nového dílu pondělního pořadu Liga naruby. Kouč Jindřich Trpišovský má v kádru armádu extrémně kvalitních zadáků, soupiska se stejně ještě určitě bude zužovat. Je však jasné, k jaké variantě by se kouč přikláněl.
„Můj pohled je takový, že by mu ještě jedna sezona ve Slavii prospěla," řekl na konci soustředění v Rakousku v rozhovoru pro Sport a pak dodal: „Aby se stal lídrem a neodešel moc brzy jako třeba David Jurásek. Ale jasně, přijde Benfica a nejde říct ne." Tehdy zřejmě kouč nevěděl, jaký kontext za pár týdnů jeho slova naberou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|8
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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