Piták o synu Eliášovi: Smál se mi, že má titul. Áčko? Nečekal jsem to, šanci má slušnou
Do jisté míry je symbolem nové omlazené Slavie. Eliáš Piták (20) vlétl do nové sezony v základní sestavě úřadujícího mistra, přestože měl do té doby na kontě pouze jeden ligový start. Jindřich Trpišovský ho potřeboval vidět v ostrém měření sil a mladík zvládl test na výbornou – podílel se minimálně na dvou vstřelených brankách. „Vyšlo mu to skvěle,“ pochvaluje si v rozhovoru pro deník Sport a web iSport jeho otec Karel Piták, bývalá slávistická ikona. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Na stole leží reálná varianta, že si nezkušený Piták junior přivlastní místo druhé volby na pravé straně slávistické obrany. Přípravu i úvodní kolo zvládl, Jaroslav Tvrdík navíc už prakticky vyloučil další posilování kádru. 176 centimetrů vysoký mladík má za sebou v kombinaci s posledním ligovým utkáním s Viktorií Plzeň (3:0) dva ligové starty za sebou, bývalý slávistický středopolař Karel Piták ale u žádného z nich nemohl být.
Je to kvůli současným omezením na stadionu?
„Přesně tak, to bych musel mít hodně dětí, abych se tam dostal.“ (směje se)
To je škoda...
„Je to velká škoda. Alespoň jsem se zajel podívat na přátelské utkání proti Ružomberoku v Rakousku, kde Elda také hrál. Ale zamrzí to, mladý hraje v Edenu základ za Slavii a vy u toho nemůžete být.“
Jsou to tedy nervy alespoň u televize?
„Musím říct, že jsem byl hodně nervózní. Když si zpětně vybavím zápas s Plzní z konce minulé sezony, tak tam to bylo jiné, na hřišti o tolik nešlo. Ale tohle je první zápas sezony, fakt důležité utkání pro Slavii, takže se mi hrozně ulevilo, že to zvládli vítězně. Slavia byla mnohem lepší, Slovácko úplně přejela.“
Cítíte hrdost?
„Samozřejmě. A vlastně nejen jako otec, ale i jako trenér. Vlastně jsem ho trénoval pět let, když začínal v přípravkách na Xaverově a rok v dorostu. Moc mě těší, jakým směrem se jeho kariéra vyvíjí.“
Jste pořád angažovaný jako trenér? Analyzujete si doma věci?
„Určitě, voláme si před zápasem i po zápase, jsme pořád ve spojení. Dá se říct, že to s ním takhle prožívám celou kariéru. Ale dojde i na špičkování. Víte, tím, že naskočil do posledního zápasu minulé sezony, má na kontě vyhraný titul. Takže po zápase mě doma přivítal s medailí a smál se, že já mám v Česku přes 300 startů bez titulu a jemu stačil jeden.“ (směje se)