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ZLATÁ PÍŠŤALKA: Pechanec hořel v Edenu. Chyby při udělování červených i přísná penalta

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Sporné momenty ze zápasu Slavia - Slovácko • Zdroj: isport.tv
Zápas Slavia - Slovácko řídil Ondřej Pechanec
Mojmír Chytil s přehledem proměnil penaltu
Slávista Mikuláš Konečný (vlevo) byl v úplném závěru vyloučen
Mojmír Chytil s přehledem proměnil penaltu
Jindřich Trpišovský na děkovačce s dětmi v Edenu
Lukáš Provod na děkovačce s dětmi v Edenu
Vítězná děkovačka slávistů s dětmi po zápase se Slováckem
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Chance Liga
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První kolo Chance Ligy se sudím řízeným novou komisí rozhodčích vcelku povedlo. Až na jednu výjimku. Zkušený rozhodčí Ondřej Pechanec v zápase Slavia - Slovácko shořel jako papír. V hodnocení pořadu Zlatá píšťalka dostal jednu z nejnižších možných známek. Chyb napáchal i s kolegy na čarách hned několik. Neudělení červené karty, přísný koputový kop, obrácený aut před gólem a nakonec i chybné vyloučení. A kdo naopak dostal nejvyšší známku a v čem se sudí inspirovali na MS? 

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Penalta ze zápasu Plzeň - Liberec • isport.tv

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Sporné momenty ze zápasu Slavia - Slovácko • isport.tv

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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