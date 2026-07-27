ZLATÁ PÍŠŤALKA: Pechanec hořel v Edenu. Chyby při udělování červených i přísná penalta
První kolo Chance Ligy se sudím řízeným novou komisí rozhodčích vcelku povedlo. Až na jednu výjimku. Zkušený rozhodčí Ondřej Pechanec v zápase Slavia - Slovácko shořel jako papír. V hodnocení pořadu Zlatá píšťalka dostal jednu z nejnižších možných známek. Chyb napáchal i s kolegy na čarách hned několik. Neudělení červené karty, přísný koputový kop, obrácený aut před gólem a nakonec i chybné vyloučení. A kdo naopak dostal nejvyšší známku a v čem se sudí inspirovali na MS?