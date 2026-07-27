Katastrofální bránění Sparty a omyly Martina Hyského. Může se Liberec vklínit do TOP3?
Nová sezona Chance Ligy si hned na úvod připravila pro fanoušky nečekané výsledky. Zbrojovka si vyšlápla na Spartu a výhrou 3:1 oslavila návrat mezi elitu. „Nejvíce mě šokovala defenzivní činnost Sparty,“ říká v novém dílu Ligy naruby redaktor Pavel Šťastný. Hned na úvod zaváhala i Viktoria Plzeň, která nestačila na Liberec pod vedením nového trenéra Branislava Fodreka.
- Jaká je pozice Martina Hyského?
- Na jakých postech má Sparta problémy?
- Jaká posila Slavie zaujala?
Ligu naruby včetně bonusové části si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|8
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu