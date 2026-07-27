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Katastrofální bránění Sparty a omyly Martina Hyského. Může se Liberec vklínit do TOP3?

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Katastrofální bránění Sparty a omyly Martina Hyského. Může se Liberec vklínit do TOP3? • Zdroj: iSport.cz
Amadou Dante v zápase proti Spartě
Zklamaní fotbalisté pražské Sparty
Lukáš Provod na děkovačce s dětmi v Edenu
Slávista Mikuláš Konečný (vlevo) byl v úplném závěru vyloučen
Amadou Dante, bek brněnské Zbrojovky
Emmanuel Ayaosi poprvé za Slavii naskočil ve druhém poločase
Pavel Juroška byl v Edenu vyloučen
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iSport.cz
Chance Liga
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Nová sezona Chance Ligy si hned na úvod připravila pro fanoušky nečekané výsledky. Zbrojovka si vyšlápla na Spartu a výhrou 3:1 oslavila návrat mezi elitu. „Nejvíce mě šokovala defenzivní činnost Sparty,“ říká v novém dílu Ligy naruby redaktor Pavel Šťastný. Hned na úvod zaváhala i Viktoria Plzeň, která nestačila na Liberec pod vedením nového trenéra Branislava Fodreka.

  • Jaká je pozice Martina Hyského?
  • Na jakých postech má Sparta problémy?
  • Jaká posila Slavie zaujala?

Ligu naruby včetně bonusové části si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

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Bonus: Jaká bude pozice Jana Kuchty po příchodu Brunese? Koho se dotkne zužování kádru ve Slavii? • iSport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia11005:13
2Liberec11003:13
3Teplice11003:13
4Zbrojovka11003:13
5Hr. Králové11002:13
6Jablonec11002:13
7Baník11001:03
8Artis00000:00
9Ml. Boleslav00000:00
10Olomouc10011:20
11Pardubice10011:20
12Zlín10010:10
13Bohemians10011:30
14Plzeň10011:30
15Sparta10011:30
16Slovácko10011:50
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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