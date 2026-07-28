Skuhravého transformace Baníku: nováčci in, stálice out. Kdo je ve složité situaci?
Na Bazaly vlétl jako divoká voda, přesně jak se čekalo. Silnými výroky, ráznými změnami, tradičním sebevědomím. Motivaci uspět v ambiciózním Baníku má trenér Roman Skuhravý obrovskou, podporu klubového vedení, které jej „ukradlo“ Slovácku, jakbysmet. Začal nejtěsnější výhrou ve Zlíně, což je po šílené minulé sezoně nejdůležitější, a navzdory malému vzorku již taky několika tahy na travnaté šachovnici, které leccos značí. Personálně i systémově.
Sázka na dvě devítky
Zatímco v předchozím ročníku se počet klasických útočníků v základní sestavě měnil, protože se často střídali i trenéři a jejich představy, u Romana Skuhravého to vypadá na preferování dvojice devítek. „Máme čtyři útočníky, bude to v budoucnu naše velká síla,“ naznačil své představy.
Za typické hroty se berou Václav Jurečka, Abdallah Gning a Vít Škrkoň, Filip Kubala s Dantayem Gilbertem jsou univerzálové schopni zaskočit i níže. Do zátěže se postupně dostává i David Látal. Ale pozor, nebuďte šokovaní, když na špici zaskočí někdo zcela nečekaný, stačí si ve Slovácku vzpomenout na Vlastimila Daníčka nebo Marka Havlíka. Skuhravý se v tomhle vyžívá.
„Od prvního tréninku učím hráče, že fotbal směřuje k variabilitě. Musíte zvládnout pozice, které spolu úzce souvisí. I v trénincích chodíme do rotace,“ nezastírá.
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Celkem tolik gólů spolu na jaře nastříleli Jurečka (4) a Gning (3).
Levák (=Pojezný?) není potřeba
Je to anomálie. V době, kdy jsou leváci extrémně ceněni a trenéři si bez nich dynamiku dané strany nedokážou představit, a proto je sportovní úseky neustále skautují, tohle Roman Skuhravý neřeší. „Vůbec. Pokud chcete hrát středem a otevřít si krajní vertikálu, je silná noha dovnitř hřiště naopak bonus,“ říká.
Důkazem je fakt, že ve Zlíně nenastoupil v základní sestavě Baníku ani jeden levák. Přes nohu hrál na stoperu Jiří Míček a před ním na postu wingbeka Vlasij Sinjavskij. „Zvládli to perfektně,“ podotýká kouč. „O Míčkovi jsem nepochyboval ani chvíli,“ dodává rázně.
O čem to svědčí? Evidentně slábne pozice Karla Pojezného, o němž jdou ze Slezska zprávy, že Skuhravého nepřesvědčuje. A vzhledem k tomu, že nový trenér raději upřednostňuje debutujícího teenagera a stál o koupi pravonohé trojice Jevgenije Skyby, Maksyma Djačuka a Aboubacara Traorého, nepůjde o překvapení, když konstruktivní Pojezný během léta Ostravu opustí. Důvěra ve Sinjavského, viz zástupce kapitána, zase ztěžuje život Danielu Holzerovi. Ten se ale bude hodit.
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Tolik sezon v řadě patřil Pojezný do základu Baníku.
Další africký klenot z béčka
Muhamed Tijani, Yira Sor, Emmanuel Uchenna, Abdullahi Bewene... A Roan Nogha?! Bývalý kouč Josef Dvorník piplal kamerunského defenzivního univerzála po příchodu z Vlašimi dva roky v druholigové rezervě, plánoval ho v této sezoně využívat i v áčku, ale k tomu se dostal až jeho nástupce Roman Skuhravý. A vypadá to, že na něj bude spoléhat opravdu hojně.
Už z přípravy šly z Bazalů hlasy o tom, že Nogha splňuje přísné Skuhravého nároky na centrálního stopera ze všech obránců nejvíc, testovalo se invertování a další nové principy. Afričan, jenž dorazil do Baníku za Pavla Hapala, byl na podobné věci zvyklý už od Martina Hyského, teď je předvádí na elitní scéně. Ve Zlíně zaskočil za zraněného Jiřího Boulu v záloze a obstál rovněž.
„To, jak to Nogha zvládl na šestce, když hrál celou přípravu středního stopera? Klobouk dolů. Od prvního tréninku vidím neuvěřitelný potenciál. Fantastický, vzdělaný kluk, který chce něco dokázat,“ chválí Skuhravý. Až si Nogha zvykne ještě víc, bude mít Matěj Chaluš problém uhájit pozici.
1,5
Tolik ročníků odehrál Nogha ve Vlašimi pod Martinem Hyským.
Gilbert a Kubala: otázka času
Kritika fanoušků se snáší především na Václava Jurečku, nicméně Abdallah Gning mívá hrozivé výkonnostní výpadky. Ani ve Zlíně se senegalskému útočníkovi nedařilo. A jelikož Ostrava koupila Dantaye Gilberta z Dukly, jehož měla na radaru i Slavia, možná záhy dojde k výměně.
„Gilbert má problém jen fyzický, ale co předvádí v tréninku, když má energii? Může být hrozně zajímavý,“ míní Skuhravý.
Čím zaujme? Téměř dvěma metry výšky, maximální rychlostí, levou nohou, atypickým řešením finální fáze, presinkem... A taky univerzálností. Vpředu může Gilbert nastoupit díky herní inteligenci úplně všude. Takový somatotyp Skuhravý žádal, dlouho v garáži zaparkovaný nebude. To samé platí o uzdraveném Filipu Kubalovi, jenž se v hierarchii realizačního týmu ocitl vysoko.
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Dvakrát se Gilbert trefil v lize na jaře za Duklu.
Kdo odnese extrémní přetlak?
Sedm stoperů + univerzál Aboubacar Traore. Hráčů schopných nastoupit ve středu pole je ještě víc. Baník má kádr, který se musí zúžit. Hráči jako Filip Šancl, Dennis Owusu, Marek Havran, David Látal, Samuel Grygar nebo David Buchta se vzhledem ke konkurenci budou složitě dostávat na hřiště a zároveň jim je druholigové béčko pochopitelně málo. Navíc se čeká na návrat Michala Kohúta.
Odchovanci, které plánoval zapojovat ex-trenér Josef Dvorník, jako je Tadeáš Frýdl nebo Lukáš Dvořáček, rovněž nemají šanci aktuálně proniknout k výraznější minutáži. Jakub Pira raději odešel hostovat o patro níž do Karviné, přetlak je opravdu extrémní.
Úkol pro sportovní úsek je se přebytečných jmen umně zbavit. Těm perspektivním, se kterými se v Baníku dlouhodobě počítá, najít adekvátní vytížení v rámci hostování, zbylé prodat. Okysličení kádru směrem ven je stejně důležité jako posilování, přestupové okno v Česku končí osmého září.
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Z posil ve Zlíně nenastoupil Matúš Kmeť, Aboubacar Traoré ani Maksym Djačuk.