Rekordní posila Sparty: silná levačka, typ jako Kuchta. Srovnání s Haalandem už ho unavuje
Narodili se v roce 2000, mají blonďaté vlasy, urostlou postavu a perfektní čísla. Jonatan Braut Brunes, nejnovější posila Sparty, se tak těžko vyhne srovnání s bratrancem Erlingem Haalandem, útočníkem top světové úrovně. Slýchá o něm všude, kam přijde. „Už mě to trochu unavuje,“ přiznal před lety, ještě když hrál v Norsku. Jenže i analýza datové společnosti Opta ukazuje konkrétní herní podobnosti. V čem je největší síla 25letého střelce?
Kdo je Jonatan Braut Brunes: kanonýr polské ligy, autor čtyřiceti gólů v posledních dvou sezonách nebo hráč, za něhož Sparta zaplatila podle informací deníku Sport a webu iSport.cz sumu mezi pěti až šesti miliony eur (v přepočtu asi od 120 do 145 milionů korun). Mimochodem, jde o rekordní transfer v klubové historii.
Jakub Rada, expert deníku Sport a webu iSport, přidal další poznatek. „Nejen vzhledem k finanční částce je to útočník, který půjde rovnou do základní sestavy a bude okamžitě rozdílovým hráčem.“ Následně poznamenal: „Sparta si nemůže dovolit přivést dalšího hráče, který se bude půl roku rozkoukávat v novém prostředí.“
Letenští vstoupili v sobotu do ligové sezony proti Zbrojovce (1:3) na hrotu útoku s Janem Kuchtou, ve druhém poločase ho nahradil Matyáš Vojta. Ne, ani jeden z nich nebyl natolik výrazný, aby se trenér Brian Priske spokojil s jejich výkonem.
„Oba jsou typem hráče, že když tým nefunguje, nedokážou si vzít balon, obejít dva soupeře a vystřelit na branku. Potřebují servis, aby se dostali do zakončení, a to se současné Spartě tolik nedaří,“ zamyslel se Rada, bývalý ligový záložník a zároveň odchovanec letenského klubu.
Je tak pravděpodobné, že v pátek proti Zlínu, tedy ve druhém ligovém kole, přijde ostře sledovaná premiéra. Brunes, jenž debutoval v dospělém fotbale dřív než Erling Haaland (za klub Bryne), má rozhodně ambici se co nejdřív chytnout i v nejvyšší české soutěži.
Rrahmani byl jiný typ
V Polsku platil za obávaného kanonýra. V Rakówu Čenstochová, kde strávil poslední dvě sezony, vstřelil 40 gólů v 81 zápasech. „Absolutně všechno poukazuje na to, že jde o gólového hráče,“ poznamenal analytik Jakub Kadrnožka z datové společnosti Opta.