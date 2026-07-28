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Rekordní posila Sparty: silná levačka, typ jako Kuchta. Srovnání s Haalandem už ho unavuje

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Katastrofální bránění Sparty a omyly Martina Hyského. Může se Liberec vklínit do TOP3? • Zdroj: iSport.cz
Norský útočník Jonatan Braut Brunes se stal novou posilou Sparty
Norský útočník Jonatan Braut Brunes se stal novou posilou Sparty
Norský útočník Jonatan Braut Brunes se stal novou posilou Sparty
Nový přestupový cíl pražské Sparty? Jonatan Braut Brunes
Jonatan Braut Brunes v dresu polského Rakowa
Jonatan Braut Brunes po finále polského poháru
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Pavel Šťastný
Chance Liga
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Narodili se v roce 2000, mají blonďaté vlasy, urostlou postavu a perfektní čísla. Jonatan Braut Brunes, nejnovější posila Sparty, se tak těžko vyhne srovnání s bratrancem Erlingem Haalandem, útočníkem top světové úrovně. Slýchá o něm všude, kam přijde. „Už mě to trochu unavuje,“ přiznal před lety, ještě když hrál v Norsku. Jenže i analýza datové společnosti Opta ukazuje konkrétní herní podobnosti. V čem je největší síla 25letého střelce?

Kdo je Jonatan Braut Brunes: kanonýr polské ligy, autor čtyřiceti gólů v posledních dvou sezonách nebo hráč, za něhož Sparta zaplatila podle informací deníku Sport a webu iSport.cz sumu mezi pěti až šesti miliony eur (v přepočtu asi od 120 do 145 milionů korun). Mimochodem, jde o rekordní transfer v klubové historii.

Jakub Rada, expert deníku Sport a webu iSport, přidal další poznatek. „Nejen vzhledem k finanční částce je to útočník, který půjde rovnou do základní sestavy a bude okamžitě rozdílovým hráčem.“ Následně poznamenal: „Sparta si nemůže dovolit přivést dalšího hráče, který se bude půl roku rozkoukávat v novém prostředí.“

Letenští vstoupili v sobotu do ligové sezony proti Zbrojovce (1:3) na hrotu útoku s Janem Kuchtou, ve druhém poločase ho nahradil Matyáš Vojta. Ne, ani jeden z nich nebyl natolik výrazný, aby se trenér Brian Priske spokojil s jejich výkonem.

„Oba jsou typem hráče, že když tým nefunguje, nedokážou si vzít balon, obejít dva soupeře a vystřelit na branku. Potřebují servis, aby se dostali do zakončení, a to se současné Spartě tolik nedaří,“ zamyslel se Rada, bývalý ligový záložník a zároveň odchovanec letenského klubu.

Je tak pravděpodobné, že v pátek proti Zlínu, tedy ve druhém ligovém kole, přijde ostře sledovaná premiéra. Brunes, jenž debutoval v dospělém fotbale dřív než Erling Haaland (za klub Bryne), má rozhodně ambici se co nejdřív chytnout i v nejvyšší české soutěži.

Rrahmani byl jiný typ

V Polsku platil za obávaného kanonýra. V Rakówu Čenstochová, kde strávil poslední dvě sezony, vstřelil 40 gólů v 81 zápasech. „Absolutně všechno poukazuje na to, že jde o gólového hráče,“ poznamenal analytik Jakub Kadrnožka z datové společnosti Opta.

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