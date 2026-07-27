Nádvorník po premiéře Artisu: Svlíkli nás donaha, rozdíl byl vidět. Útok ale pochválil
Je jasné, že Artis v Chance lize nudit nebude a jeho kanonýr Quadri Adediran už vůbec ne. Ale bude bodovat a vyhrávat? S tak bídnou defenzivní činností těžko. V historické premiéře bývalé Líšně mezi tuzemskou elitou sice dali domácí dva góly, ale dostali čtyři a tři body si odvezla Mladá Boleslav (2:4). „V obraně jsme hráli špatně,“ uznal trenér poražených Roman Nádvorník.
Přes tři tisícovky diváků viděly na Srbské další poutavé představení. Nemělo takovou kulisu jako sobotní tahák Zbrojovky se Spartou, ale i tento duel bavil. Co zaujalo? Šest gólů, hromada šancí a nakonec i červená karta pro domácího Dominika Preislera, jenž na konci srazil unikajícího Martina Šuberta.
Taky to byl souboj dvou střelců. Artis stejně jako ve druhé lize táhnul Nigerijec Adediran, který zblízka proměnil dvě skvělé přihrávky letní posily Papalelého. Ve vápně je za zabijáka, klidně může nasázet hodně přes deset gólů.
„Málo se to ví, ale já jsem ho přiváděl do Čech. Pode mnou odehrál první zápasy za béčko Dukly. Zákonitě nás tedy potrestal,“ uvedl s úsměvem trenér vítězů Aleš Majer. „Víme, že je to velmi kvalitní útočník. Po zápase jsme se pozdravili.“
V pondělí večer hvězdě nováčka zdatně konkuroval mladoboleslavský mazák Jiří Klíma, jenž rovněž dvakrát skóroval uvnitř šestnáctky. A i on si vystačil s jedním nahrávačem – Solomonem Johnem.
„Vizualizoval jsem si, že by to takto mohlo dopadnout,“ těšil se Klíma, jenž si po nedávné operaci opět užívá fotbal a pevné zdraví. „Soupeře jsme trhali,“ poznamenal.
Nováček začal mizerně. Je fakt, že jako první ohrozil bránu po hezké individuální akci jeho útočník Latyr Ndiaye, ovšem vzápětí přišla zkáza číslo jedna. Za otevřenou obranu si naběhl Daniel Langhamer a nekompromisně zavěsil.
Majer: Artis bude čím dál silnější
Z Adediranova prvního vyrovnání se domácí těšili kratičkou dobu, po Johnově akci v klidu uklidil balon po zemi Klíma. „Musíme být daleko lepší a důslednější směrem dozadu,“ poukázal Nádvorník.
Když brněnský snajpr opět dotáhnul po Papalelého pobídce náskok soupeře, vydržel Nádvorníkově partě dobrý pocit skoro šest minut. Pokrok. Další díru vzadu znovu trestal Klíma a poté se ještě trefil pod břevno David Kozel.
Mladá Boleslav ukázala to, co ji zdobilo v minulé sezoně. Kombinační sílu, sebevědomí, hernost. Outsider soutěže se pokoušel o totéž, ale vyrobil víc hrubek před svým brankářem. To ho stálo úspěch.
S bráněním musí kouč urychleně něco dělat. Hořeli stopeři i krajní beci, málo pomáhali záložníci. „Artis bude čím dál silnější,“ ulevil si Majer.
Byl rád, že má jeho soubor tento test za sebou. „Byli jsme v roli favorita, měli jsme tady vyhrát. Na klucích jsem viděl trošku nervozitu z prvního utkání, ale zvládli jsme to,“ oddechl si. „Do defenzivy můžeme být pevnější,“ mínil Klíma.
To platí pro Artis dvojnásobně. „Nahoru jsme schopní něco vytvořit,“ ukázal Nádvorník na Adedirana a spol. V příštích dnech očekává kouč další posily. Bez nich budou body přibývat pomalu.
„Zápas nás svlíknul donaha,“ připustil trenér. „Na posledních dvaceti metrech jsme si špatně nabírali hráče. V tom byl hlavní problém a největší rozdíl mezi první a druhou ligou. V nejvyšší soutěži vás hráči potrestají,“ povzdechl si po porážce.